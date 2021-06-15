Домашние тренировки становятся все популярнее среди любителей фитнеса. Это и не удивительно, заниматься дома действительно удобно и не менее эффективно. Тренер Катя Качан регулярно делится в сети упражнениями на разные группы мышц, которые можно выполнять где угодно. Так, на этот раз спортсменка подготовила тренировку на все тело.

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Комплекс упражнений на все тело

  • Модифицированные бурпи: 30 секунд;
  • Сгибание рук с гантелями + жим вверх: 30 секунд;
  • Отжимания + SuperMan: 30 секунд;
  • "Пол-потолок": 30 секунд;
  • Модифицированный мостик: 30 секунд;
  • Модифицированная тяга: 30 секунд;
  • Бег на месте: 30 секунд;
  • Тяга и махи руками: 30 секунд;
  • Боковые выпады на месте: 30 секунд.

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