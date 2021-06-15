Домашні тренування стають все популярнішими серед любителів фітнесу. Це й не дивно, займатися вдома дійсно зручно і не менш ефективно. Тренерка Катя Качан регулярно ділиться у мережі дієвими вправами на різні групи м'язів, які можна виконувати будь-де. Так, цього разу спортсменка підготувала тренування на все тіло.
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Комплекс вправ на все тіло
- Модифіковані бурпі: 30 секунд;
- Згинання рук з гантелями + жим вгору: 30 секунд;
- Віджимання + SuperMan: 30 секунд;
- "Підлога-стеля": 30 секунд;
- Модифікований мостик: 30 секунд;
- Модифікована тяга: 30 секунд;
- Біг на місці: 30 секунд;
- Тяга і махи руками: 30 секунд;
- Бокові випади на місці: 30 секунд.
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