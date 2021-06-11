Для того щоб отримати ідеальні ноги, необхідно правильно тренуватися. Ефективні вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Як отримати красиві ноги

Подивившись у дзеркало, будь-яка з нас знайде цілу купу недоліків у своїй фігурі: десь причаївся зайвий жирок, поліпшити тонус м'язів було б непогано, а ось там не завадив би вигин більш витончений. Але навіть найщільніший робочий графік – не перешкода ідеальній фігурі. Лише 20 хвилин на день – і у тебе ніжки з обкладинки!

– зазначила Самойлова.

Тренерка показала комплекс, який можна виконувати де завгодно. Для цього знадобиться лавка, парапет чи тумба.

За словами Євгенії Самойлової, вправи допомагають пропрацювати зовнішні та внутрішні поверхні стегон, що потрібно для стрункості ноги, а також поліпшити рельєф і підтягнути зону сідниць.

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Красиві ноги потребують правильних тренувань / Фото takprosto

Кожну вправу необхідно робити по 15 – 20 разів на кожну ногу в 3 – 4 підходи.

Як правильно виконувати комплекс – дивіться на відео: