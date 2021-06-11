Для того щоб отримати ідеальні ноги, необхідно правильно тренуватися. Ефективні вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Як отримати красиві ноги
Подивившись у дзеркало, будь-яка з нас знайде цілу купу недоліків у своїй фігурі: десь причаївся зайвий жирок, поліпшити тонус м'язів було б непогано, а ось там не завадив би вигин більш витончений. Але навіть найщільніший робочий графік – не перешкода ідеальній фігурі. Лише 20 хвилин на день – і у тебе ніжки з обкладинки!
– зазначила Самойлова.
Тренерка показала комплекс, який можна виконувати де завгодно. Для цього знадобиться лавка, парапет чи тумба.
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Красиві ноги потребують правильних тренувань / Фото takprosto
Кожну вправу необхідно робити по 15 – 20 разів на кожну ногу в 3 – 4 підходи.
Як правильно виконувати комплекс – дивіться на відео: