Однак це не зовсім так – важливо обмежити прості вуглеводи, а складні можна вживати. Які продукти не зашкодять при схудненні, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Вуглеводи. Це слово оповите стількома міфами, що вирішила з вами поділитися всією правдою про вуглеводи під час схуднення. Якщо ви поставили собі за мету схуднути й вирішили відмовитися від вуглеводів, щоб прискорити цей процес – прекрасно. Але варто пам'ятати, що вуглеводи бувають різними й не всі з них є причиною збільшення ваги,
– зазначила Боржемська.
Навіщо потрібні вуглеводи
Складні вуглеводи є джерелом енергії, вони прискорюють метаболізм і поліпшують роботу внутрішніх органів. Водночас дефіцит вуглеводів може стати причиною втоми й дратівливості.
Які вуглеводи можна їсти при схудненні
- булгур;
- кіноа;
- гречка;
- бурий рис;
- вівсяні пластівці;
- висівки;
- спаржа;
- цілозерновий хліб;
- морква;
- кукурудза;
- броколі;
- огірки;
- листова зелень;
- цукіні;
- буряк;
- сирі фрукти;
- ягоди (крім винограду й бананів – у них високий глікемічний індекс);
- солодкий перець;
- томати;
- редис;
- гриби;
- макарони з твердих сортів;
- кукурудза;
- бобові.
При схудненні можна вживати макарони з твердих сортів пшениці / Фото Pixabay
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Від чого краще відмовитися при схудненні
Якщо ви хочете знизити вагу й позбутися целюліту, слід обмежити споживання простих вуглеводів, це: білий хліб, білий шліфований рис, чіпси, мед, печиво, торти, шоколадні батончики, алкоголь (дозволяється трохи червоного чи білого сухого вина), йогурти з додаванням сиропу, фруктові соки й соуси, солодка газована вода, морозиво і джеми.
Від солодощів краще відмовитися / Фото Pixabay