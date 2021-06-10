Однак це не зовсім так – важливо обмежити прості вуглеводи, а складні можна вживати. Які продукти не зашкодять при схудненні, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Вуглеводи. Це слово оповите стількома міфами, що вирішила з вами поділитися всією правдою про вуглеводи під час схуднення. Якщо ви поставили собі за мету схуднути й вирішили відмовитися від вуглеводів, щоб прискорити цей процес – прекрасно. Але варто пам'ятати, що вуглеводи бувають різними й не всі з них є причиною збільшення ваги,
– зазначила Боржемська.

Навіщо потрібні вуглеводи

Складні вуглеводи є джерелом енергії, вони прискорюють метаболізм і поліпшують роботу внутрішніх органів. Водночас дефіцит вуглеводів може стати причиною втоми й дратівливості.

Які вуглеводи можна їсти при схудненні

  • булгур;
  • кіноа;
  • гречка;
  • бурий рис;
  • вівсяні пластівці;
  • висівки;
  • спаржа;
  • цілозерновий хліб;
  • морква;
  • кукурудза;
  • броколі;
  • огірки;
  • листова зелень;
  • цукіні;
  • буряк;
  • сирі фрукти;
  • ягоди (крім винограду й бананів – у них високий глікемічний індекс);
  • солодкий перець;
  • томати;
  • редис;
  • гриби;
  • макарони з твердих сортів;
  • кукурудза;
  • бобові.

При схудненні можна вживати макарони з твердих сортів пшениці / Фото Pixabay

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Від чого краще відмовитися при схудненні

Якщо ви хочете знизити вагу й позбутися целюліту, слід обмежити споживання простих вуглеводів, це: білий хліб, білий шліфований рис, чіпси, мед, печиво, торти, шоколадні батончики, алкоголь (дозволяється трохи червоного чи білого сухого вина), йогурти з додаванням сиропу, фруктові соки й соуси, солодка газована вода, морозиво і джеми.

Від солодощів краще відмовитися / Фото Pixabay

 