Одним з рецептів смачного борщу поділилася нутриціологиня Світлана Нікітчук. Що знадобиться для приготування – читайте нижче.
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Безперечна користь борщу – овочі, які містяться в ньому, не тільки багаті клітковиною (вона має властивість сорбенту – м'яко виводить з організму токсини), а й зберігають корисні властивості у вареному вигляді,
– зазначила Нікітчук.
Як приготувати смачний борщ
- М'ясо нарізаємо шматочками й відварюємо до напівготовності.
- Картоплю нарізаємо кубиком 1,5 – 2 сантиметри та заливаємо водою.
- Капусту шаткуємо.
- Буряк нарізаємо дрібною соломкою чи натираємо на тертці й відправляємо на гарячу сковороду з маслом на 2 – 3 хвилини.
На другий день борщ буде ще смачнішим / Фото Pixabay
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- До буряка додаємо моркву, нарізану соломкою, і цибулю. Обсмажуємо протягом 10 хвилин.
- Додаємо томатну пасту чи томатний сік з хороших стиглих томатів.
- Додаємо сік одного лимона, цукор і сіль до смаку, трохи води й тушкуємо близько 40 хвилин.
- У готовий бульйон з м'ясом, який закипів, кидаємо картоплю й через 5 – 7 хвилин додаємо капусту.
Кипить 2 хвилини, потім додаємо борщову заправку, доводимо до кипіння, заправляємо тертим часником з соком буряка та до смаку сіль, цукор, лимон,
– пояснила Світлана Нікітчук.