Одним з рецептів смачного борщу поділилася нутриціологиня Світлана Нікітчук. Що знадобиться для приготування – читайте нижче.

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Безперечна користь борщу – овочі, які містяться в ньому, не тільки багаті клітковиною (вона має властивість сорбенту – м'яко виводить з організму токсини), а й зберігають корисні властивості у вареному вигляді,

– зазначила Нікітчук.

У буряках, за словами нутриціологині, є багато вітамінів групи В, РР, йоду, калію, заліза. Варена морква містить втричі більше антиоксидантів, ніж сира. Ці речовини захищають від раку.

Як приготувати смачний борщ

М'ясо нарізаємо шматочками й відварюємо до напівготовності.

Картоплю нарізаємо кубиком 1,5 – 2 сантиметри та заливаємо водою.

Капусту шаткуємо.

Буряк нарізаємо дрібною соломкою чи натираємо на тертці й відправляємо на гарячу сковороду з маслом на 2 – 3 хвилини.

На другий день борщ буде ще смачнішим / Фото Pixabay

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До буряка додаємо моркву, нарізану соломкою, і цибулю. Обсмажуємо протягом 10 хвилин.

Додаємо томатну пасту чи томатний сік з хороших стиглих томатів.

Додаємо сік одного лимона, цукор і сіль до смаку, трохи води й тушкуємо близько 40 хвилин.

У готовий бульйон з м'ясом, який закипів, кидаємо картоплю й через 5 – 7 хвилин додаємо капусту.

Кипить 2 хвилини, потім додаємо борщову заправку, доводимо до кипіння, заправляємо тертим часником з соком буряка та до смаку сіль, цукор, лимон,

– пояснила Світлана Нікітчук.

Порада від нутриціологині: на другий день борщ набагато смачніший. У ньому з'являться ферменти.