Існує багато різних рецептів цієї страви. Фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася варіантом для тих, хто стежить за фігурою й правильно харчується.

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Окрошка на кефірі для тих, хто правильно харчується

На 100 грамів: 68.03 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,02/3,32/3,87.

Інгредієнти (на 13-14 порцій):

Куряча грудка варена – 150 грамів.

Картопля варена – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамів).

Яйце варене – 4 штуки (200 – 220 грамів).

Редиска – 5 штук (130 – 150 грамів).

Огірок – 2 штуки (180 – 200 грамів).

Кефір 1 % жирності – 1 літр.

Сметана 15% – 200 грамів.

Кріп, петрушка – до смаку.

Сіль, перець – до смаку.

Гірчиця – до смаку.

Вода (за бажання) – 500 мілілітрів.

На приготування окрошки знадобиться небагато часу / Фото 1000.menu

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Як приготувати:

Всі інгредієнти нарізаємо кубиками й перемішуємо.

Солимо, перчимо до смаку, можна додати гірчицю.

Заливаємо все кефіром і додаємо сметану. За бажанням можна розбавити водою.

Все перемішуємо та настоюємо. Вживаємо в охолодженому вигляді.

Окрошку потрібно їсти в охолодженому вигляді / Фото gastronom