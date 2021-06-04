Для його приготування знадобиться трохи часу, а результат порадує вас і ваших близьких. Рецептом поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.

Читайте Смачна запіканка з простих продуктів: корисний рецепт від відомої дієтологині

Чому тірамісу? Тому що це ідеально швидко, ідеально естетично й ненав'язливо за цукром,

– зазначила Лакуста.

Тирамису с ягодами

Інгредієнти:

Печиво савоярді – 300 грамів.

Маскарпоне – 500 грамів.

Кокосові вершки – 100 мілілітрів.

Цукор – 70 грамів.

Кава – 300 мілілітрів.

Ваніль – до смаку.

Коньяк – 1 – 2 столові ложки.

Какао – 2 – 3 столові ложки.

Полуниця – 250 грамів.

Лохина – 50 грамів.

Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото Pixabay

Цікаво Лише 4 інгредієнти: як приготувати корисне морозиво вдома

Як приготувати:

Важливо! Знадобиться розсувна форма. Якщо її немає – сформуйте з фольги (після приготування її потрібно буде зняти) бортики на тарілці.