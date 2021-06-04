Для его приготовления понадобится немного времени, а результат порадует вас и ваших близких. Рецептом поделилась диетолог Татьяна Лакуста.

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Почему тирамису? Потому что это идеально быстро, идеально эстетично и ненавязчиво по сладости,
– отметила Лакуста.

Тирамису с ягодами

Ингредиенты:

  • Печенье савоярди – 300 грамм.
  • Маскарпоне – 500 грамм.
  • Кокосовые сливки – 100 миллилитров.
  • Сахар – 70 грамм.
  • Кофе – 300 миллилитров.
  • Ваниль – по вкусу.
  • Коньяк – 1 – 2 столовые ложки.
  • Какао – 2 – 3 столовые ложки.
  • Клубника – 250 грамм.
  • Голубика – 50 грамм.

Вкусный десерт понравится всем членам семьи / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Смешиваем сливки, маскарпоне, сахар и ваниль.
  • Варим кофе, охлаждаем и добавляем коньяк.
  • Каждое печенье обмакиваем в кофе и выкладываем первый слой.
  • На печенье выкладываем крем, через сито посыпаем какао ровным слоем.
  • На слой какао выкладываем крупно порезанную клубнику и целую голубику. Повторяем следующий слой.
  • Верхний слой украшаем целыми ягодами, кусочками шоколада и безе.
  • Десерт должен постоять 2 часа, чтобы печенье пропиталось.

 