Основные ингредиенты – кабачки и помидоры. Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.

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Кабачковая запеканка с помидорами

Ингредиенты:

  • Кабачки – 800 грамм.
  • Помидор – 1 штука.
  • Яйца – 2 штука.
  • Соль – по вкусу⁣.
  • Твердый сыр – 120 грамм.
  • Пшеничная мука – 120 грамм.
  • Растительное масло – 1 чайная ложка. ⁣⁣⠀

На приготовление запеканки уйдет немного времени / Фото eda

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Как приготовить:

  • Кабачки моем и очищаем от кожицы. Натираем на крупной терке.
  • Кабачковую массу отжимаем от лишнего сока. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем.
  • Измельчаем сыр и половину добавляем к кабачковой массе. Солим все и перемешиваем.
  • ⁣⁣Добавляем просеянную муку.
  • Помидор нарезаем круглыми ломтиками и выкладываем поверх кабачкового слоя.⁣⁣⠀
  • Посыпаем запеканку оставшимся сыром и отправляем в разогретой до 180 градусов духовку на 30 минут.
  • Готовая запеканка должна остыть, после чего блюдо можно подавать.

 