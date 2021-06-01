Голодание очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Каким именно – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Польза голодания в медицинских целях не доказана. Существует много литературы, опровергающей эту мысль, но вся она принадлежит к околонаучному направлению,

– отметила Полтавская.

Чем чревато голодание

Организм может "пожирать" сам себя, если не получает полезные вещества.

⁣Мышцы будут сгорать вслед за лишними жировыми отложениями.

Ухудшается общее состояние.

Портится настроение, появляется агрессия.

⁣⁣Ослабляется иммунитет, что может спровоцировать появление различных заболеваний или "разбудить" старые.

Снижается репродуктивная функция.

Страдает либидо.

У мужчин могут увеличиться молочные железы.

⁣⁣Возвращаться к нормальному типу питания после длительного голодания может быть опасно, в том числе из-за нарушения выработки гормонов,

– предупредила Анастасия Полтавская.

Отказ от еды может привести к необратимым последствиям / Фото Pixabay

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Почему возникает сильное чувство голода

Непреодолимое чувство голода может возникать по нескольким причинам. Среди них:

сахарный диабет;

нарушения работы желудочно-кишечного тракта; ⁣⁣

стресс;

психические или психологические заболевания;

высокие нагрузки;

гормональный дисбаланс; ⁣

беременность.⁣

Важно помнить, что намеренный длительный или регулярный отказ от пищи может привести к проблемам со здоровьем,

– резюмировала тренер Анастасия Полтавская.