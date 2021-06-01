Голодание очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Каким именно – рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Польза голодания в медицинских целях не доказана. Существует много литературы, опровергающей эту мысль, но вся она принадлежит к околонаучному направлению,
– отметила Полтавская.
Чем чревато голодание
- Организм может "пожирать" сам себя, если не получает полезные вещества.
- Мышцы будут сгорать вслед за лишними жировыми отложениями.
- Ухудшается общее состояние.
- Портится настроение, появляется агрессия.
- Ослабляется иммунитет, что может спровоцировать появление различных заболеваний или "разбудить" старые.
- Снижается репродуктивная функция.
- Страдает либидо.
- У мужчин могут увеличиться молочные железы.
Возвращаться к нормальному типу питания после длительного голодания может быть опасно, в том числе из-за нарушения выработки гормонов,
– предупредила Анастасия Полтавская.
Отказ от еды может привести к необратимым последствиям / Фото Pixabay
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Почему возникает сильное чувство голода
Непреодолимое чувство голода может возникать по нескольким причинам. Среди них:
- сахарный диабет;
- нарушения работы желудочно-кишечного тракта;
- стресс;
- психические или психологические заболевания;
- высокие нагрузки;
- гормональный дисбаланс;
- беременность.
Важно помнить, что намеренный длительный или регулярный отказ от пищи может привести к проблемам со здоровьем,
– резюмировала тренер Анастасия Полтавская.