Голодание очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Каким именно – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Польза голодания в медицинских целях не доказана. Существует много литературы, опровергающей эту мысль, но вся она принадлежит к околонаучному направлению,
– отметила Полтавская.

Чем чревато голодание

  • Организм может "пожирать" сам себя, если не получает полезные вещества.
  • ⁣Мышцы будут сгорать вслед за лишними жировыми отложениями.
  • Ухудшается общее состояние.
  • Портится настроение, появляется агрессия.
  • ⁣⁣Ослабляется иммунитет, что может спровоцировать появление различных заболеваний или "разбудить" старые.
  • Снижается репродуктивная функция.
  • Страдает либидо.
  • У мужчин могут увеличиться молочные железы.

⁣⁣Возвращаться к нормальному типу питания после длительного голодания может быть опасно, в том числе из-за нарушения выработки гормонов,
– предупредила Анастасия Полтавская.

Отказ от еды может привести к необратимым последствиям / Фото Pixabay 

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Почему возникает сильное чувство голода

Непреодолимое чувство голода может возникать по нескольким причинам. Среди них:

  • сахарный диабет;
  • нарушения работы желудочно-кишечного тракта; ⁣⁣
  • стресс;
  • психические или психологические заболевания;
  • высокие нагрузки;
  • гормональный дисбаланс; ⁣
  • беременность.⁣

Важно помнить, что намеренный длительный или регулярный отказ от пищи может привести к проблемам со здоровьем,
– резюмировала тренер Анастасия Полтавская.