Голодування – дуже небезпечно й може привести до незворотних наслідків. Яких саме – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
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Користь голодування в медичних цілях не доведена. Існує багато літератури, яка спростовує цю думку, але вся вона належить до навколонаукового напрямку,
– зазначила Полтавська.
Які ризики виникають через голодування
- Організм може "пожирати" сам себе, якщо не отримує корисних речовин.
- М'язи згоратимуть слідом за зайвими жировими відкладеннями.
- Погіршується загальний стан.
- Псується настрій, з'являється агресія.
- Послаблюється імунітет, що може спровокувати появу різних захворювань або "розбудити" старі.
- Знижується репродуктивна функція.
- Страждає лібідо.
- У чоловіків можуть збільшитися молочні залози.
Повертатися до нормального типу харчування після тривалого голодування може бути небезпечно, у тому числі через порушення вироблення гормонів,
– попередила Анастасія Полтавська.
Відмова від їжі може привести до незворотних наслідків / Фото Pixabay
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Чому виникає сильне відчуття голоду
Непереборне відчуття голоду може виникати з кількох причин. Серед них:
- цукровий діабет;
- порушення роботи шлунково-кишкового тракту;
- стрес;
- психічні чи психологічні захворювання;
- високі навантаження;
- гормональний дисбаланс;
- вагітність.
Важливо пам'ятати, що навмисна тривала чи регулярна відмова від їжі може привести до проблем зі здоров'ям,
– резюмувала тренерка Анастасія Полтавська.