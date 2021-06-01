Голодування – дуже небезпечно й може привести до незворотних наслідків. Яких саме – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Користь голодування в медичних цілях не доведена. Існує багато літератури, яка спростовує цю думку, але вся вона належить до навколонаукового напрямку,
– зазначила Полтавська.

Які ризики виникають через голодування

  • Організм може "пожирати" сам себе, якщо не отримує корисних речовин.
  • М'язи згоратимуть слідом за зайвими жировими відкладеннями.
  • Погіршується загальний стан.
  • Псується настрій, з'являється агресія.
  • Послаблюється імунітет, що може спровокувати появу різних захворювань або "розбудити" старі.
  • Знижується репродуктивна функція.
  • Страждає лібідо.
  • У чоловіків можуть збільшитися молочні залози.

Повертатися до нормального типу харчування після тривалого голодування може бути небезпечно, у тому числі через порушення вироблення гормонів,
– попередила Анастасія Полтавська.

Відмова від їжі може привести до незворотних наслідків / Фото Pixabay

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Чому виникає сильне відчуття голоду

Непереборне відчуття голоду може виникати з кількох причин. Серед них:

  • цукровий діабет;
  • порушення роботи шлунково-кишкового тракту; ⁣⁣
  • стрес;
  • психічні чи психологічні захворювання;
  • високі навантаження;
  • гормональний дисбаланс; ⁣
  • вагітність.

Важливо пам'ятати, що навмисна тривала чи регулярна відмова від їжі може привести до проблем зі здоров'ям,
– резюмувала тренерка Анастасія Полтавська.