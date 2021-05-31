Найчастіше шарлотку готують з яблуками. Рецептом, який підійде навіть тим, хто знижує вагу, поділилася блогерка Гульнара Колеснікова.

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Шарлотка для тих, хто правильно харчується

Інгредієнти:

  • Сир знежирений – 560 грамів.
  • Яйця – 5 штук.
  • Цукрозамінник – за смаком.
  • Розпушувач – 1,5 чайної ложки.
  • Ванілін – щіпка.
  • Рисове борошно – 200 грамів.
  • Натуральний йогурт – 150 грамів.
  • Сметана 10% – 2 столові ложки.
  • Яблука – 3 штуки (великих).

Смачну шарлотку можна приготувати за 5 хвилин​ / Фото samors

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Як приготувати:

  • Змішуємо всі інгредієнти в блендері.
  • Яблуко очищаємо, нарізаємо та викладаємо половину в форму.
  • Виливаємо тісто.
  • Викладаємо зверху яблука, які залишилися.
  • Відправляємо пиріг у духовку на 1 годину за температури 180 градусів.

 