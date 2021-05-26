Коли часу зовсім мало, а необхідно приготувати щось на вечерю для всієї родини, на допомогу прийде простий салат з куркою, авокадо, помідорами й перцем. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Читайте Допомагають схуднути: які літні продукти додати в раціон
Салат з куркою, авокадо, помідорами та перцем
Інгредієнти:
- Авокадо – 1 – 2 штуки.
- Куряча грудка – 1 штука.
- Помідори – 2 – 3 штуки.
- Болгарський перець (помаранчевий) – 1 штука.
- Лимонний сік – 1 столова ложка.
- Зелень – за смаком.
- Сіль – за смаком.
- Йогурт – за смаком.
На приготування салату знадобиться зовсім небагато часу / Фото lifehacker
Цікаво Що і як їсти на вечерю: дієтологиня розвінчала популярні міфи
Як приготувати:
- Куряче філе відварюємо до готовності й дрібно нарізаємо, коли охолоне.
- Перець очищаємо від насіння та разом з помідорами нарізаємо кубиками.
- Зелень дрібно нарізаємо.
- Авокадо чистимо, видаляємо кісточку і також нарізаємо кубиками. Змішуємо з лимонним соком.
- Додаємо філе, помідори, перець і зелень.
- Салат солимо, перчимо, заправляємо йогуртом і прикрашаємо зеленню.