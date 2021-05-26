Коли часу зовсім мало, а необхідно приготувати щось на вечерю для всієї родини, на допомогу прийде простий салат з куркою, авокадо, помідорами й перцем. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з куркою, авокадо, помідорами та перцем

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1 – 2 штуки.
  • Куряча грудка – 1 штука.
  • Помідори – 2 – 3 штуки.
  • Болгарський перець (помаранчевий) – 1 штука.
  • Лимонний сік – 1 столова ложка.
  • Зелень – за смаком.
  • Сіль – за смаком.
  • Йогурт – за смаком.

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Як приготувати:

  • Куряче філе відварюємо до готовності й дрібно нарізаємо, коли охолоне.
  • Перець очищаємо від насіння та разом з помідорами нарізаємо кубиками.
  • Зелень дрібно нарізаємо.
  • Авокадо чистимо, видаляємо кісточку і також нарізаємо кубиками. Змішуємо з лимонним соком.
  • Додаємо філе, помідори, перець і зелень.
  • Салат солимо, перчимо, заправляємо йогуртом і прикрашаємо зеленню.

 