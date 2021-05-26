Коли часу зовсім мало, а необхідно приготувати щось на вечерю для всієї родини, на допомогу прийде простий салат з куркою, авокадо, помідорами й перцем. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з куркою, авокадо, помідорами та перцем

Інгредієнти:

Авокадо – 1 – 2 штуки.

Куряча грудка – 1 штука.

Помідори – 2 – 3 штуки.

Болгарський перець (помаранчевий) – 1 штука.

Лимонний сік – 1 столова ложка.

Зелень – за смаком.

Сіль – за смаком.

Йогурт – за смаком.

На приготування салату знадобиться зовсім небагато часу / Фото lifehacker

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Як приготувати: