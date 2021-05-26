Когда времени совсем мало, а необходимо приготовить что-то на ужин для всей семьи, на помощь придет простой салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем

Ингредиенты:

Авокадо – 1 – 2 штуки.

Куриная грудка – 1 штука.

Помидоры – 2 – 3 штуки.

Болгарский перец (оранжевый) – 1 штука.

Лимонный сок – 1 столовая ложка.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Йогурт – по вкусу.

На приготовление салата уйдет совсем немного времени / Фото lifehacker

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Как приготовить: