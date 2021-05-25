Ужин является одним из основных приемов пищи. Что лучше есть в вечернее время – рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

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Про ужин столько мифов, что большинство предпочитает и вовсе отказываться от ужина во время похудения и заставляют себя голодать всю ночь, что в корни неправильно и довольно тяжело соблюдать. Ужинать можно и нужно – это один из основных приемов пищи, он обеспечивает нас энергией на предстоящий вечер, мы не встаем ночью к холодильнику и не умираем от голода утром,

– отметила Комиссарова.

Что и как есть на ужин

На ужин отводится около 15-20% всего рациона . В течение дня важно соблюдать баланс.

. В течение дня важно соблюдать баланс. Углеводы также можно употреблять на ужин. Комиссарова пояснила, что на эту тему было проведено небольшое исследование. Одна группа людей ела пищу с углеводами на ужин, а другая – без. При этом калорийность рациона была одинаковой. На похудение это никак не повлияло.

Углеводы можно есть на ужин / Фото Pixabay

А крупных исследований на эту тему нет, потому что не делают исследования на то, что легко подтвердить базовыми знаниями из физики и биологии: если мы тратим больше, чем потребляем, то будем худеть. При чем тут углеводы на ужин. Они одинаково усваиваются в любое время,

– уточнила диетолог.

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Почему человек худеет, если не ужинает

Этот момент очень легко объяснить. Отказываясь от ужина, или же выбирая легкую пищу в вечернее время, человек лишает себя определенного количества калорий и создает дефицит. Это и есть основой для похудения.

В какое время ужинать

Есть можно в любое время. Важно, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна, чтобы организм тратил энергию на восстановление, а не на переваривание пищи.

Творог или кефир на ужин

Существует мнение, что эти продукты нельзя употреблять вечером. По словам диетолога, это миф, который не подтвержден достоверными данными.

Каким должен быть ужин

Прекрасный ужин можно собрать по методу тарелки: 1/2 – овощи или фрукты, 1/4 – белковая пища, 1/4 – сложные углеводы, – уточнила диетолог.

Альбина Комиссарова привела 3 примера идеального ужина:

рыба с рисом и тушеные овощи;

бутерброд с индейкой и овощной салат;

паста с овощами и сыром.

Ужинать рекомендуется за 3 часа до сна / Фото Pixabay