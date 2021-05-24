При этом важно не тратить много времени на приготовление. Подходящими рецептами 3 салатов поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Решила для вас сделать подборку легких и быстрых в приготовлении салатиков, чтобы вы смогли и поесть вкусно, и не сильно переживать о готовке,
– отметила Боржемская.

Какие салаты приготовить

1. Белковый салат

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • 1 белок;
  • 150 грамм свежих шампиньонов;
  • 100 грамм огурцов;
  • 50 грамм красного лука;
  • 10 грамм сметаны;
  • 5 грамм французской зерненой горчицы;
  • Специи, перец.

Как приготовить:

Яйцо отвариваем. Шампиньоны режем кубиками и обжариваем на смазанной маслом сковороде до румяности. Огурец, яйцо и белок нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Сметану смешиваем с горчицей и специями. Заправляем все ингредиенты. 


На приготовление белкового салата не уйдет много времени / Фото vkuso 

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2. Салат с куриной грудкой и фасолью

Ингредиенты:

  • 130 грамм куриной грудки;
  • 1 огурец;
  • 1 помидор;
  • 2-3 яйца;
  • красная фасоль (полбанки);
  • оливковое масло;
  • перец, специи.

Как приготовить:

Яйца и куриную грудку отвариваем. Все нарезаем, добавляем фасоль и специи, заправляем оливковым маслом.

Салат с куриной грудкой и фасолью понравится всем членам семьи / Фото kaemochka

3. Салат а-ля нисуаз

Ингредиенты:

  • 150 грамм консервированного тунца;
  • 50 грамм листьев салата;
  • 2-3 помидора;
  • 2 яйца;
  • зеленые оливки;
  • оливковое масло;
  • французская горчица;
  • соль;
  • перец.

Как приготовить:

Яйца отвариваем и нарезаем дольками. На тарелку выкладываем листья салата, поливаем их оливковым маслом и горчицей. Дольками нарезаем помидоры. Выкладываем яйца и помидоры на листья салата. Сверху выкладываем тунец и оливки. Солим и перчим по вкусу. 

Салат с тунцом станет идеальным ужином / Фото vkuso

 