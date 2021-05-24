При этом важно не тратить много времени на приготовление. Подходящими рецептами 3 салатов поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Решила для вас сделать подборку легких и быстрых в приготовлении салатиков, чтобы вы смогли и поесть вкусно, и не сильно переживать о готовке,

– отметила Боржемская.

Какие салаты приготовить

1. Белковый салат

Ингредиенты:

1 яйцо;

1 белок;

150 грамм свежих шампиньонов;

100 грамм огурцов;

50 грамм красного лука;

10 грамм сметаны;

5 грамм французской зерненой горчицы;

Специи, перец.

Как приготовить:

Яйцо отвариваем. Шампиньоны режем кубиками и обжариваем на смазанной маслом сковороде до румяности. Огурец, яйцо и белок нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Сметану смешиваем с горчицей и специями. Заправляем все ингредиенты.



На приготовление белкового салата не уйдет много времени / Фото vkuso

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2. Салат с куриной грудкой и фасолью

Ингредиенты:

130 грамм куриной грудки;

1 огурец;

1 помидор;

2-3 яйца;

красная фасоль (полбанки);

оливковое масло;

перец, специи.

Как приготовить:

Яйца и куриную грудку отвариваем. Все нарезаем, добавляем фасоль и специи, заправляем оливковым маслом.

Салат с куриной грудкой и фасолью понравится всем членам семьи / Фото kaemochka

3. Салат а-ля нисуаз

Ингредиенты:

150 грамм консервированного тунца;

50 грамм листьев салата;

2-3 помидора;

2 яйца;

зеленые оливки;

оливковое масло;

французская горчица;

соль;

перец.

Как приготовить:

Яйца отвариваем и нарезаем дольками. На тарелку выкладываем листья салата, поливаем их оливковым маслом и горчицей. Дольками нарезаем помидоры. Выкладываем яйца и помидоры на листья салата. Сверху выкладываем тунец и оливки. Солим и перчим по вкусу.

Салат с тунцом станет идеальным ужином / Фото vkuso