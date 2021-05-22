Двумя отличными идеями, на которые вам не потребуется много времени, поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Лето почти наступило, и это отличный повод взять с собой закуски, плед и пойти в парк! Поэтому сегодня в рубрике рецепты – то, что можно быстро приготовить и удобно взять с собой на природу,
– отметила Медушкина.
1. Сэндвич с курицей и сливочным сыром
На 100 грамм: 120 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,03 3,15/10,1.
Ингредиенты на 1 сэндвич:
- Ц/з хлеб – 2 ломтика (80 грамм).
- Куриное филе – 100-150 грамм.
- Помидор или огурец - 1 штука.
- Сливочный сыр – 30 грамм.
- Салат листовой – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Отвариваем куриное филе и разрезаем вдоль на 2 части. По желанию можно обжарить на сковороде с антипригарным покрытием.
- Сливочным сыром намазываем хлеб. На нижний слой кладем ломтики филе, на верхний – салатный лист и ломтики помидора. Солим и перчим.
- Складываем сэндвич и разрезаем его по диагонали на 2 треугольника.
Вкусные сэндвичи понравятся всем членам семьи / Фото Pixabay
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2. Ролл с красной рыбой
На 100 грамм: 196 кКал.
БЖУ: 10,69/9,46/15,81.
Ингредиенты:
- Лаваш армянский или тортилья цельнозерновая – 50 грамм.
- Творожный сыр – 50 грамм.
- Зелень – 15 грамм.
- Слабосоленая рыба – 50 грамм.
Как приготовить:
- Сыр смешиваем с зеленью и намазываем на лаваш.
- Рыбу нарезаем ломтиками и равномерно раскладываем по лавашу.
- Скручиваем лаваш трубочкой и порционно нарезаем.
Ролл с рыбой – отличный вариант, который можно быстро приготовить / Фото milaclub