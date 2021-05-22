Двумя отличными идеями, на которые вам не потребуется много времени, поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Лето почти наступило, и это отличный повод взять с собой закуски, плед и пойти в парк! Поэтому сегодня в рубрике рецепты – то, что можно быстро приготовить и удобно взять с собой на природу,

– отметила Медушкина.

1. Сэндвич с курицей и сливочным сыром

На 100 грамм: 120 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,03 3,15/10,1.

Ингредиенты на 1 сэндвич:

Ц/з хлеб – 2 ломтика (80 грамм).

Куриное филе – 100-150 грамм.

Помидор или огурец - 1 штука.

Сливочный сыр – 30 грамм.

Салат листовой – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отвариваем куриное филе и разрезаем вдоль на 2 части. По желанию можно обжарить на сковороде с антипригарным покрытием.

Сливочным сыром намазываем хлеб. На нижний слой кладем ломтики филе, на верхний – салатный лист и ломтики помидора. Солим и перчим.

Складываем сэндвич и разрезаем его по диагонали на 2 треугольника.

Вкусные сэндвичи понравятся всем членам семьи / Фото Pixabay

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2. Ролл с красной рыбой

На 100 грамм: 196 кКал.

БЖУ: 10,69/9,46/15,81.

Ингредиенты:

Лаваш армянский или тортилья цельнозерновая – 50 грамм.

Творожный сыр – 50 грамм.

Зелень – 15 грамм.

Слабосоленая рыба – 50 грамм.

Как приготовить:

Сыр смешиваем с зеленью и намазываем на лаваш.

Рыбу нарезаем ломтиками и равномерно раскладываем по лавашу.

Скручиваем лаваш трубочкой и порционно нарезаем.

Ролл с рыбой – отличный вариант, который можно быстро приготовить / Фото milaclub

Обратите внимание! Точные КБЖУ зависят от вашего набора продуктов.