Двумя отличными идеями, на которые вам не потребуется много времени, поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Лето почти наступило, и это отличный повод взять с собой закуски, плед и пойти в парк! Поэтому сегодня в рубрике рецепты – то, что можно быстро приготовить и удобно взять с собой на природу,
– отметила Медушкина.

1. Сэндвич с курицей и сливочным сыром

На 100 грамм: 120 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,03 3,15/10,1.

Ингредиенты на 1 сэндвич:

  • Ц/з хлеб – 2 ломтика (80 грамм).
  • Куриное филе – 100-150 грамм.
  • Помидор или огурец - 1 штука.
  • Сливочный сыр – 30 грамм.
  • Салат листовой – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Как приготовить:

  • Отвариваем куриное филе и разрезаем вдоль на 2 части. По желанию можно обжарить на сковороде с антипригарным покрытием.
  • Сливочным сыром намазываем хлеб. На нижний слой кладем ломтики филе, на верхний – салатный лист и ломтики помидора. Солим и перчим. 
  • Складываем сэндвич и разрезаем его по диагонали на 2 треугольника.

Вкусные сэндвичи понравятся всем членам семьи / Фото Pixabay

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2. Ролл с красной рыбой

На 100 грамм: 196 кКал.
БЖУ: 10,69/9,46/15,81.

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский или тортилья цельнозерновая – 50 грамм.
  • Творожный сыр – 50 грамм.
  • Зелень – 15 грамм.
  • Слабосоленая рыба – 50 грамм.

Как приготовить:

  • Сыр смешиваем с зеленью и намазываем на лаваш.
  • Рыбу нарезаем ломтиками и равномерно раскладываем по лавашу.
  • Скручиваем лаваш трубочкой и порционно нарезаем.

Ролл с рыбой – отличный вариант, который можно быстро приготовить / Фото milaclub

 