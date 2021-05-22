Двома відмінними ідеями, на які вам не знадобиться багато часу, поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Цікаво Що готувати на обід: 6 простих варіантів на кожен день

Літо майже настало, і це відмінний привід взяти з собою закуски, плед і піти у парк! Тому сьогодні в рубриці рецепти – те, що можна швидко приготувати й зручно взяти з собою на природу,
– зазначила Медушкіна.

1. Сендвіч з куркою та вершковим сиром

На 100 грамів: 120 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,03 3,15/10,1.

Інгредієнти на 1 сендвіч:

  • Ц/з хліб – 2 скибочки (80 грамів).
  • Куряче філе – 100-150 грамів.
  • Помідор або огірок – 1 штука.
  • Вершковий сир – 30 грамів.
  • Салат листовий – за смаком.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Як приготувати:

  • Відварюємо куряче філе й розрізаємо вздовж на 2 частини. За бажанням можна обсмажити на сковороді з антипригарним покриттям.
  • Вершковим сиром намазуємо хліб. На нижній шар кладемо скибочки філе, на верхній – салатний лист та скибочки помідора. Солимо й перчимо.
  • Складаємо сендвіч і розрізаємо його по діагоналі на 2 трикутники.

Смачні сендвічі сподобаються всім членам сім'ї / Фото Pixabay

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2. Рол з червоною рибою

На 100 грамів: 196 кКал.
БЖВ: 10,69/9,46/15,81.

Інгредієнти:

  • Лаваш вірменський чи тортилья цільнозернова – 50 грамів.
  • Вершковий сир – 50 грамів.
  • Зелень – 15 грамів.
  • Слабосолона риба – 50 грамів.

Як приготувати:

  • Сир змішуємо з зеленню й намазуємо на лаваш.
  • Рибу нарізаємо скибочками та рівномірно розкладаємо по лавашу.
  • Скручуємо лаваш трубочкою й порційно нарізаємо.

Рол з рибою – відмінний варіант, який можна швидко приготувати / Фото milaclub

 