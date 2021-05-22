Двома відмінними ідеями, на які вам не знадобиться багато часу, поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Літо майже настало, і це відмінний привід взяти з собою закуски, плед і піти у парк! Тому сьогодні в рубриці рецепти – те, що можна швидко приготувати й зручно взяти з собою на природу,
– зазначила Медушкіна.
1. Сендвіч з куркою та вершковим сиром
На 100 грамів: 120 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,03 3,15/10,1.
Інгредієнти на 1 сендвіч:
- Ц/з хліб – 2 скибочки (80 грамів).
- Куряче філе – 100-150 грамів.
- Помідор або огірок – 1 штука.
- Вершковий сир – 30 грамів.
- Салат листовий – за смаком.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварюємо куряче філе й розрізаємо вздовж на 2 частини. За бажанням можна обсмажити на сковороді з антипригарним покриттям.
- Вершковим сиром намазуємо хліб. На нижній шар кладемо скибочки філе, на верхній – салатний лист та скибочки помідора. Солимо й перчимо.
- Складаємо сендвіч і розрізаємо його по діагоналі на 2 трикутники.
Смачні сендвічі сподобаються всім членам сім'ї / Фото Pixabay
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2. Рол з червоною рибою
На 100 грамів: 196 кКал.
БЖВ: 10,69/9,46/15,81.
Інгредієнти:
- Лаваш вірменський чи тортилья цільнозернова – 50 грамів.
- Вершковий сир – 50 грамів.
- Зелень – 15 грамів.
- Слабосолона риба – 50 грамів.
Як приготувати:
- Сир змішуємо з зеленню й намазуємо на лаваш.
- Рибу нарізаємо скибочками та рівномірно розкладаємо по лавашу.
- Скручуємо лаваш трубочкою й порційно нарізаємо.
Рол з рибою – відмінний варіант, який можна швидко приготувати / Фото milaclub