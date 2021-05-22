Двома відмінними ідеями, на які вам не знадобиться багато часу, поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Цікаво Що готувати на обід: 6 простих варіантів на кожен день

Літо майже настало, і це відмінний привід взяти з собою закуски, плед і піти у парк! Тому сьогодні в рубриці рецепти – те, що можна швидко приготувати й зручно взяти з собою на природу,

– зазначила Медушкіна.

1. Сендвіч з куркою та вершковим сиром

На 100 грамів: 120 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,03 3,15/10,1.

Інгредієнти на 1 сендвіч:

Ц/з хліб – 2 скибочки (80 грамів).

Куряче філе – 100-150 грамів.

Помідор або огірок – 1 штука.

Вершковий сир – 30 грамів.

Салат листовий – за смаком.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Як приготувати:

Відварюємо куряче філе й розрізаємо вздовж на 2 частини. За бажанням можна обсмажити на сковороді з антипригарним покриттям.

Вершковим сиром намазуємо хліб. На нижній шар кладемо скибочки філе, на верхній – салатний лист та скибочки помідора. Солимо й перчимо.

Складаємо сендвіч і розрізаємо його по діагоналі на 2 трикутники.

Смачні сендвічі сподобаються всім членам сім'ї / Фото Pixabay

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2. Рол з червоною рибою

На 100 грамів: 196 кКал.

БЖВ: 10,69/9,46/15,81.

Інгредієнти:

Лаваш вірменський чи тортилья цільнозернова – 50 грамів.

Вершковий сир – 50 грамів.

Зелень – 15 грамів.

Слабосолона риба – 50 грамів.

Як приготувати:

Сир змішуємо з зеленню й намазуємо на лаваш.

Рибу нарізаємо скибочками та рівномірно розкладаємо по лавашу.

Скручуємо лаваш трубочкою й порційно нарізаємо.

Рол з рибою – відмінний варіант, який можна швидко приготувати / Фото milaclub

Зверніть увагу! Точні КБЖВ залежать від вашого набору продуктів.