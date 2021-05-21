При цьому не у всіх є багато часу на приготування їжі. 6 простих варіантів назвала тренерка і блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Простий і легкий обід: що приготувати

Салат з яйцем і кукурудзою

Для приготування вам знадобляться: консервована кукурудза, варені яйця, свіжі огірки, помідори, зелень, сіль, спеції. Також можна додати гарбузове насіння. Салат заправляємо оливковою олією.

Паста з тунцем і цвітною капустою

Для приготування використовуємо відварні макаронні вироби та цвітну капусту. Додаємо тунець, сіль і спеції за смаком й трохи оливкової олії.

Паста з тунцем припаде до смаку всій родині / Фото grandkulinar

Скрембл із салатом

Беремо яйця, збиваємо їх, додаємо сіль, спеції. Змащуємо сковороду оливковою олією. До готової страви додаємо багато зелені.

Скрембл можна приготувати за кілька хвилин / Фото Pixabay

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Гарбузовий суп

Для приготування використовуємо гарбуз, моркву, вершки 15%. Додаємо за смаком сіль і спеції.

Гарбузовий суп – смачний і корисний обід / Фото Pixabay

Мафіни з куркою та грибами

Інгредієнти: куряче філе, печериці, вівсяні пластівці, цибуля й густий кефір. Сіль та спеції – за смаком. Запікаємо у духовці.

Фаршировані перці

Куряче філе, печериці, цибулю й кабачки дрібно нарізаємо кубиками, додаємо сіль, молотий перець, і фаршируємо половинки солодкого перцю. Відправляємо в духовку щонайменше на 30 хвилин під 200 градусів.

Фаршировані перці можна взяти з собою на роботу​ / Фото 1000.menu