При этом не у всех есть много времени на приготовление пищи. 6 простых вариантов назвала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.
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Простой и легкий обед: что приготовить
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Салат с яйцом и кукурузой
Для приготовления вам понадобятся: консервированная кукуруза, вареные яйца, свежие огурцы, помидоры, зелень, соль, специи. Также можно добавить тыквенные семечки. Салат заправляем оливковым маслом.
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Паста с тунцом и цветной капустой
Для приготовления используем отварные макаронные изделия и цветную капусту. Добавляем тунец, соль и специи по вкусу и немного оливкового масла.
Паста с тунцом придется по вкусу всей семье / Фото grandkulinar
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Скрэмбл с салатом
Берем яйца, взбиваем их, добавляем соль, специи. Смазываем сковороду оливковым маслом. К готовому блюду добавляем много зелени.
Скрэмбл можно приготовить за несколько минут / Фото Pixabay
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Тыквенный суп
Для приготовления используем тыкву, морковь, сливки 15%. Добавляем по вкусу соль и специи.
Тыквенный суп – вкусный и полезный обед / Фото Pixabay
- Маффины с курицей и грибами
Ингредиенты: куриное филе, шампиньоны, овсяные хлопья, лук и густой кефир. Соль и специи – по вкусу. Запекаем в духовке.
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Фаршированные перцы
Куриное филе, шампиньоны, лук и кабачки мелко нарезаем кубиками, добавляем соль и перец, и фаршируем половинки сладкого перца. Отправляем в духовку минимум на 30 минут под 200 градусов.
Фаршированные перцы можно взять с собой на работу / Фото 1000.menu