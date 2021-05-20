Однако это не совсем так. Как правильно есть фрукты и ягоды, чтобы вес снижался, рассказала диетолог Алена Коготкова.
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Я не устаю повторять: ягоды – наши друзья при снижении веса. Это самый полезный десерт с низкой плотностью калорий. Они богаты клетчаткой и витаминами. Главное разобраться, как их есть правильно, если вы снижаете/поддерживаете вес,
– отметила Коготкова.
Как правильно есть ягоды и фрукты
- Добавляйте фрукты и ягоды в выпечку, торты и пироги. Также можно приготовить смузи, летний салат, сорбет или десерт. Таким образом вы сможете снизить калорийность блюд, добавив при этом сладости.
- Не натощак и не на перекус. По словам диетолога, фруктовые кислоты раздражают стенки желудка, из-за чего растет аппетит. Поэтому фрукты лучше есть после основного приема пищи.
За порциями фруктов нужно следить / Фото Pixabay
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- Не ешьте на ночь.
От 100 граммов клубники ничего не будет, но килограмм черешни для человека, чьи гликогеновые депо и так переполнены, а утром ему кросс не бежать – не стоит,
– пояснила Коготкова.
- Не покупайте ведрами. Фрукты, конечно же, заманивают своим видом, но не берите их много, иначе дома вы постараетесь съесть все и сразу. По словам диетолога, килограмм лучше разбить на все приемы пищи.
Не покупайте сразу много фруктов / Фото Pixabay
- Заморозьте. Если вы купили много фруктов, их можно заморозить и насладиться их вкусом в зимнее время.