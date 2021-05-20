Однак це не зовсім так. Як правильно їсти фрукти та ягоди, щоб вага знижувалася, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.
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Я не втомлююся повторювати: ягоди – наші друзі при зниженні ваги. Це найкорисніший десерт з низькою щільністю калорій. Вони багаті на клітковину і вітаміни. Головне – розібратися, як їх їсти правильно, якщо ви знижуєте/підтримуєте вагу,
– зазначила Коготкова.
Як правильно їсти ягоди й фрукти
- Додавайте фрукти та ягоди у випічку, торти й пироги. Також можна приготувати смузі, літній салат, сорбет або десерт. Таким чином ви зможете знизити калорійність страв, додавши при цьому солодощі.
- Не натщесерце й не на перекус. За словами дієтологині, фруктові кислоти подразнюють стінки шлунка, через що зростає апетит. Тому фрукти краще їсти після основного прийому їжі.
За порціями фруктів потрібно стежити / Фото Pixabay
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- Не їжте на ніч.
Від 100 грамів полуниці нічого не буде, але кілограм черешні для людини, чиї глікогенові депо й так переповнені, а вранці їй крос не бігти – не варто,
– пояснила Коготкова.
- Не купуйте відрами. Фрукти, звичайно ж, заманюють своїм виглядом, але не беріть їх багато, інакше вдома ви спробуєте з'їсти все й відразу. За словами дієтологині, кілограм краще розбити на всі прийоми їжі.
Не купуйте відразу багато фруктів / Фото Pixabay
- Заморозьте. Якщо ви купили багато фруктів, їх можна заморозити й насолодитися їхнім смаком у зимовий час.