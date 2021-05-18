Важливо харчуватися збалансовано, це дозволить уникнути безлічі неприємних нюансів. Яких саме – розповіла тренерка й блогерка Aleksa Svarovskyh.
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Які проблеми виникають через неправильне харчування
- Погіршення стану шкіри (жирність, акне, широкі пори, висипи).
- Важкість у животі, метеоризм, здуття, спазми, бурчання.
- Диспепсія, печія, нудота.
- Порушення режиму дефекації (проноси, запори).
- Частий головний біль.
- Нестача енергії, слабкість, млявість, апатія, депресивність.
- Дратівливість, агресія, різкі перепади настрою.
- Зайва вага, ожиріння.
- Болі в правому боці, болі в спині.
- Зниження лібідо.
- Порушення в роботі серця (аритмія, тахікардія).
- Слабкість м'язів, м'язові болі.
- Запалення суглобів, погіршення їх рухливості.
- Часті алергічні реакції.
- Погіршення пам'яті.
- Схильність до частих інфекційних захворювань, запалень.
Стежте за своїм раціоном / Фото Pixabay
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Блогерка наголосила, що не варто сидіти на гречці, яблуках та кефірі чи взагалі голодувати. Останній метод, за її словами, призведе до випадіння волосся й нервового стану, а не до схуднення. Харчуватися потрібно збалансовано – це і є запорукою здоров'я та бажаної ваги.