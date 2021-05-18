Важливо харчуватися збалансовано, це дозволить уникнути безлічі неприємних нюансів. Яких саме – розповіла тренерка й блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Які проблеми виникають через неправильне харчування

Погіршення стану шкіри (жирність, акне, широкі пори, висипи).

Важкість у животі, метеоризм, здуття, спазми, бурчання.

Диспепсія, печія, нудота.

Порушення режиму дефекації (проноси, запори).

Частий головний біль.

Нестача енергії, слабкість, млявість, апатія, депресивність.

Дратівливість, агресія, різкі перепади настрою.

Зайва вага, ожиріння.

Болі в правому боці, болі в спині.

Зниження лібідо.

Порушення в роботі серця (аритмія, тахікардія).

Слабкість м'язів, м'язові болі.

Запалення суглобів, погіршення їх рухливості.

Часті алергічні реакції.

Погіршення пам'яті.

Схильність до частих інфекційних захворювань, запалень.

Стежте за своїм раціоном / Фото Pixabay

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Блогерка наголосила, що не варто сидіти на гречці, яблуках та кефірі чи взагалі голодувати. Останній метод, за її словами, призведе до випадіння волосся й нервового стану, а не до схуднення. Харчуватися потрібно збалансовано – це і є запорукою здоров'я та бажаної ваги.