Важно питаться сбалансировано, это позволит избежать множества нюансов. Каких именно – рассказала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.
Интересно Как дольше оставаться молодой: 5 шагов, с которых нужно начать женщине
Какие проблемы возникают из-за неправильного питания
- Ухудшение состояния кожи (жирность, акне, широкие поры, высыпания).
- Тяжесть в животе, метеоризм, вздутие, спазмы, урчание.
- Диспепсия, изжога, тошнота.
- Нарушение режима дефекации (поносы, запоры).
- Частые головные боли.
- Недостаток энергии, слабость, вялость, апатия, депрессивность.
- Раздражительность, агрессия, резкие перепады настроения.
- Лишний вес, ожирение.
- Боли в правом боку, боли в спине.
- Снижение либидо.
- Нарушения в работе сердца (аритмия, тахикардия).
- Слабость мышц, мышечные боли.
- Воспаление суставов, ухудшение их подвижности.
- Частые аллергические реакции.
- Ухудшение памяти.
- Склонность к частым инфекционным заболеваниям, воспалениям.
Следите за своим рационом / Фото Pixabay
Читайте Какие котлеты можно при правильном питании: вариант для тех, кто следит за весом
Блогер подчеркнула, что не стоит сидеть на гречке, яблоках и кефире или вообще голодать. Последний метод, по ее словам, приведет к выпадению волос и нервному состоянию, а не к похудению. Питаться нужно сбалансировано – это и является залогом здоровья и желаемого веса.