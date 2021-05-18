Важно питаться сбалансировано, это позволит избежать множества нюансов. Каких именно – рассказала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.

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Какие проблемы возникают из-за неправильного питания

  • Ухудшение состояния кожи (жирность, акне, широкие поры, высыпания).
  • Тяжесть в животе, метеоризм, вздутие, спазмы, урчание.
  • Диспепсия, изжога, тошнота.
  • Нарушение режима дефекации (поносы, запоры).
  • Частые головные боли.
  • Недостаток энергии, слабость, вялость, апатия, депрессивность.
  • Раздражительность, агрессия, резкие перепады настроения.
  • Лишний вес, ожирение.
  • Боли в правом боку, боли в спине.
  • Снижение либидо.
  • Нарушения в работе сердца (аритмия, тахикардия).
  • Слабость мышц, мышечные боли.
  • Воспаление суставов, ухудшение их подвижности.
  • Частые аллергические реакции.
  • Ухудшение памяти.
  • Склонность к частым инфекционным заболеваниям, воспалениям.

Следите за своим рационом / Фото Pixabay

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Блогер подчеркнула, что не стоит сидеть на гречке, яблоках и кефире или вообще голодать. Последний метод, по ее словам, приведет к выпадению волос и нервному состоянию, а не к похудению. Питаться нужно сбалансировано – это и является залогом здоровья и желаемого веса.

 