Важно питаться сбалансировано, это позволит избежать множества нюансов. Каких именно – рассказала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.

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Какие проблемы возникают из-за неправильного питания

Ухудшение состояния кожи (жирность, акне, широкие поры, высыпания).

Тяжесть в животе, метеоризм, вздутие, спазмы, урчание.

Диспепсия, изжога, тошнота.

Нарушение режима дефекации (поносы, запоры).

Частые головные боли.

Недостаток энергии, слабость, вялость, апатия, депрессивность.

Раздражительность, агрессия, резкие перепады настроения.

Лишний вес, ожирение.

Боли в правом боку, боли в спине.

Снижение либидо.

Нарушения в работе сердца (аритмия, тахикардия).

Слабость мышц, мышечные боли.

Воспаление суставов, ухудшение их подвижности.

Частые аллергические реакции.

Ухудшение памяти.

Склонность к частым инфекционным заболеваниям, воспалениям.

Следите за своим рационом / Фото Pixabay

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Блогер подчеркнула, что не стоит сидеть на гречке, яблоках и кефире или вообще голодать. Последний метод, по ее словам, приведет к выпадению волос и нервному состоянию, а не к похудению. Питаться нужно сбалансировано – это и является залогом здоровья и желаемого веса.