Рацион при этом может быть разнообразным и вкусным. Одним из таких блюд являются куриные котлеты на шпажках, рецептом которых поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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ПП-котлеты из куриного филе на шпажках

Ингредиенты:

куриное филе – 400 грамм;

сладкий красный перец – ½ штуки;

перец чили (без семян) – ½ штуки;

петрушка – ½ пучка (только листья);

чеснок – 2 зубчика;

цедра лимона – ½ штуки;

свежемолотый черный перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

шпажки (можно палочки корицы).

Для приготовления котлет понадобится куриное филе / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Все ингредиенты хорошо вымешиваем и оставляем в холодильнике на час-два.

Фарш делим на 8 частей и формируем котлеты на шпажках.

Жарить можно на гриле, мангале или же запечь в духовке.

Котлеты можно запечь в духовке или пожарить на мангале или гриле / Фото gastronom