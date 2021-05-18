Рацион при этом может быть разнообразным и вкусным. Одним из таких блюд являются куриные котлеты на шпажках, рецептом которых поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
Читайте Вкусный и легкий ужин: 3 простых рецепта для тех, кто худеет
ПП-котлеты из куриного филе на шпажках
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 грамм;
- сладкий красный перец – ½ штуки;
- перец чили (без семян) – ½ штуки;
- петрушка – ½ пучка (только листья);
- чеснок – 2 зубчика;
- цедра лимона – ½ штуки;
- свежемолотый черный перец – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- шпажки (можно палочки корицы).
Для приготовления котлет понадобится куриное филе / Фото Pixabay
Важно Салат из одуванчиков: что в нем особенного и как приготовить
Как приготовить:
- Все ингредиенты хорошо вымешиваем и оставляем в холодильнике на час-два.
- Фарш делим на 8 частей и формируем котлеты на шпажках.
- Жарить можно на гриле, мангале или же запечь в духовке.
Котлеты можно запечь в духовке или пожарить на мангале или гриле / Фото gastronom