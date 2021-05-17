Однако никто не хочет тратить на приготовления еды много времени. В этом случае помогут рецепты, которыми поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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1. Яичный салат с кальмарами

На 100 грамм: 63,94 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 10,16/1,4/2,28.

Ингредиенты:

  • Отварные кальмары – 150 грамм.
  • Отварной белок куриного яйца – 1 штука.
  • Огурец – 100 грамм.
  • Салат айсберг или другая листовая зелень – 50 грамм.
  • Натуральный йогурт до 6% жирности – 40 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Как готовить:

  • Нарезаем все ингредиенты на свой вкус, перемешиваем.
  • Заправляем салат йогуртом, солим и перчим. ⠀

Вкусный салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото 1000.menu

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2. Омлет со стручковой фасолью

На 100 грамм: 55 кКал.
БЖУ: 5,1/2,45/2,95.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 штуки (1 целое + белок).
  • Молоко 1% – 50 миллилитров.
  • Стручковая фасоль – 150 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Как приготовить:

  • Замороженную фасоль необходимо тушить на медленном и среднем огне до мягкости (около 15 минут). Солим.
  • Яйца взбиваем до устойчивой пены, добавляем молоко и зелень. Солим, перчим.
  • Яичной смесью заливаем приготовленную фасоль и доводим до готовности под крышкой.

Невероятный омлет понравится как взрослым, так и детям / Фото lifehacker

3. Творожно-овощной салат

На 100 грамм: 58,96 кКал.
БЖУ: 7,16/1,94/3,24.

Ингредиенты:

  • Помидор – 50 грамм.
  • Зеленый сладкий перец – 50 грамм.
  • Огурец – 50 грамм.
  • Творог рассыпчатый / зерненый жирностью до 5% – 100 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень (укроп, петрушка, кинза) – 20 грамм.

Как приготовить:

  • Все овощи и зелень моем, сушим и нарезаем.
  • Добавляем творог, соль и специи. Перемешиваем.

Творожно-овощной салат отлично подойдет для ужина / Фото 1000.menu

 