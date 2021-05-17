Однако никто не хочет тратить на приготовления еды много времени. В этом случае помогут рецепты, которыми поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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1. Яичный салат с кальмарами
На 100 грамм: 63,94 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 10,16/1,4/2,28.
Ингредиенты:
- Отварные кальмары – 150 грамм.
- Отварной белок куриного яйца – 1 штука.
- Огурец – 100 грамм.
- Салат айсберг или другая листовая зелень – 50 грамм.
- Натуральный йогурт до 6% жирности – 40 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Как готовить:
- Нарезаем все ингредиенты на свой вкус, перемешиваем.
- Заправляем салат йогуртом, солим и перчим. ⠀
Вкусный салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото 1000.menu
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2. Омлет со стручковой фасолью
На 100 грамм: 55 кКал.
БЖУ: 5,1/2,45/2,95.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 штуки (1 целое + белок).
- Молоко 1% – 50 миллилитров.
- Стручковая фасоль – 150 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Как приготовить:
- Замороженную фасоль необходимо тушить на медленном и среднем огне до мягкости (около 15 минут). Солим.
- Яйца взбиваем до устойчивой пены, добавляем молоко и зелень. Солим, перчим.
- Яичной смесью заливаем приготовленную фасоль и доводим до готовности под крышкой.
Невероятный омлет понравится как взрослым, так и детям / Фото lifehacker
3. Творожно-овощной салат
На 100 грамм: 58,96 кКал.
БЖУ: 7,16/1,94/3,24.
Ингредиенты:
- Помидор – 50 грамм.
- Зеленый сладкий перец – 50 грамм.
- Огурец – 50 грамм.
- Творог рассыпчатый / зерненый жирностью до 5% – 100 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Зелень (укроп, петрушка, кинза) – 20 грамм.
Как приготовить:
- Все овощи и зелень моем, сушим и нарезаем.
- Добавляем творог, соль и специи. Перемешиваем.
Творожно-овощной салат отлично подойдет для ужина / Фото 1000.menu