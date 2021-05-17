Однако никто не хочет тратить на приготовления еды много времени. В этом случае помогут рецепты, которыми поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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1. Яичный салат с кальмарами

На 100 грамм: 63,94 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 10,16/1,4/2,28.

Ингредиенты:

Отварные кальмары – 150 грамм.

Отварной белок куриного яйца – 1 штука.

Огурец – 100 грамм.

Салат айсберг или другая листовая зелень – 50 грамм.

Натуральный йогурт до 6% жирности – 40 грамм.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Как готовить:

Нарезаем все ингредиенты на свой вкус, перемешиваем.

Заправляем салат йогуртом, солим и перчим. ⠀

Вкусный салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото 1000.menu

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2. Омлет со стручковой фасолью

На 100 грамм: 55 кКал.

БЖУ: 5,1/2,45/2,95.

Ингредиенты:

Яйца – 2 штуки (1 целое + белок).

Молоко 1% – 50 миллилитров.

Стручковая фасоль – 150 грамм.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Как приготовить:

Замороженную фасоль необходимо тушить на медленном и среднем огне до мягкости (около 15 минут). Солим.

Яйца взбиваем до устойчивой пены, добавляем молоко и зелень. Солим, перчим.

Яичной смесью заливаем приготовленную фасоль и доводим до готовности под крышкой.

Невероятный омлет понравится как взрослым, так и детям / Фото lifehacker

3. Творожно-овощной салат

На 100 грамм: 58,96 кКал.

БЖУ: 7,16/1,94/3,24.

Ингредиенты:

Помидор – 50 грамм.

Зеленый сладкий перец – 50 грамм.

Огурец – 50 грамм.

Творог рассыпчатый / зерненый жирностью до 5% – 100 грамм.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка, кинза) – 20 грамм.

Как приготовить:

Все овощи и зелень моем, сушим и нарезаем.

Добавляем творог, соль и специи. Перемешиваем.

Творожно-овощной салат отлично подойдет для ужина / Фото 1000.menu

Внимание! Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник.