Одуванчик также считается полезным растением. В чем же его особенности и как приготовить вкусный салат – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Как приготовить идеальный ужин: невероятный вариант от фитнес-тренера

Польза одуванчика. В этом замечательном растении содержится масса полезных веществ. Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом,

– отметила Боржемская.

Одуванчик:

выводит токсины из человеческого организма;

стимулирует выделение желчи, разрушает камни в желчном пузыре;

предупреждает диабет и ожирение;

стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, очищая кровь и снижая уровень холестерина.

По словам Марины Боржемской, молодые весенние листья одуванчика часто добавляют в салаты и борщи, а в некоторых странах маринуют как капусту. Из цветов одуванчика готовят вина и варенье, а из раскрывшихся бутонов – мед.

Совет от фитнес-тренера. Для того чтобы убрать горечь, молодые листья одуванчика 20-30 минут вымачивают в подсоленной воде.

Одуванчик – полезное растение / Фото recept-duhovka

Читайте Как вкусно приготовить рыбу: лучшие способы и секретные ингредиенты

Как приготовить салат из одуванчиков

Молодые листья (около 50 грамм) помойте, подсушите и мелко нарежьте.

Добавьте растительное масло (5 грамм) и немного лимонного сока.

Добавьте соль, перец, горчицу по вкусу. Перемешайте и подавайте к столу.

Салаты из одуванчика могут быть очень разнообразными. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами – включайте в рецепт картофель, огурцы, редис, лук, свеклу, петрушку, укроп, сметану, яйца… Но, конечно, если у вас нет аллергии на одуванчики. Это очень важно,

– резюмировала Марина Боржемская.