Одуванчик также считается полезным растением. В чем же его особенности и как приготовить вкусный салат – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Польза одуванчика. В этом замечательном растении содержится масса полезных веществ. Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом,
– отметила Боржемская.
Одуванчик:
- выводит токсины из человеческого организма;
- стимулирует выделение желчи, разрушает камни в желчном пузыре;
- предупреждает диабет и ожирение;
- стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, очищая кровь и снижая уровень холестерина.
По словам Марины Боржемской, молодые весенние листья одуванчика часто добавляют в салаты и борщи, а в некоторых странах маринуют как капусту. Из цветов одуванчика готовят вина и варенье, а из раскрывшихся бутонов – мед.
Одуванчик – полезное растение / Фото recept-duhovka
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Как приготовить салат из одуванчиков
- Молодые листья (около 50 грамм) помойте, подсушите и мелко нарежьте.
- Добавьте растительное масло (5 грамм) и немного лимонного сока.
- Добавьте соль, перец, горчицу по вкусу. Перемешайте и подавайте к столу.
Салаты из одуванчика могут быть очень разнообразными. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами – включайте в рецепт картофель, огурцы, редис, лук, свеклу, петрушку, укроп, сметану, яйца… Но, конечно, если у вас нет аллергии на одуванчики. Это очень важно,
– резюмировала Марина Боржемская.