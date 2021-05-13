Отличным блюдом, которое понравится и взрослым, и детям, станет рыба по-французски. Ее рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Рыба по-французски
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 500 грамм.
- Помидор – 1 штука.
- Натуральный йогурт – 1 столовая ложка.
- Сыр нежирный – 75 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Вкусная рыба станет отличным ужином / Фото kulinarnayamozaika
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Как приготовить
- Рыбу нарезаем небольшими кусками.
- Солим, перчим и оставляем на 15-20 минут.
- Выкладываем рыбу в форму.
- Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем сверху.
- Смазываем йогуртом, натираем сверху сыр на мелкой терке.
- Отправляем в духовку на 30-40 минут.
Запеченная рыба никого не оставит равнодушным / Фото pinterest