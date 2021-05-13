Отличным блюдом, которое понравится и взрослым, и детям, станет рыба по-французски. Ее рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Рыба по-французски

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 500 грамм.
  • Помидор – 1 штука.
  • Натуральный йогурт – 1 столовая ложка.
  • Сыр нежирный – 75 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Вкусная рыба станет отличным ужином / Фото kulinarnayamozaika

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Как приготовить

  • Рыбу нарезаем небольшими кусками.
  • Солим, перчим и оставляем на 15-20 минут.
  • Выкладываем рыбу в форму.
  • Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем сверху.
  • Смазываем йогуртом, натираем сверху сыр на мелкой терке.
  • Отправляем в духовку на 30-40 минут.

Запеченная рыба никого не оставит равнодушным / Фото pinterest

 