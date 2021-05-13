Відмінною стравою, яка сподобається й дорослим, і дітям, стане риби по-французьки. Її рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Риба по-французьки

Інгредієнти:

  • Філе риби – 500 грамів.
  • Помідор – 1 штука.
  • Натуральний йогурт – 1 столова ложка.
  • Сир нежирний – 75 грамів.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Смачна риба стане відмінною вечерею​ / Фото kulinarnayamozaika

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Як приготувати

  • Рибу нарізаємо невеликими шматками.
  • Солимо, перчимо й залишаємо на 15-20 хвилин.
  • Викладаємо рибу в форму.
  • Помідори нарізаємо кружечками й викладаємо зверху.
  • Змащуємо йогуртом, натираємо зверху сир на дрібній тертці.
  • Відправляємо в духовку на 30-40 хвилин.

Запечена риба нікого не залишить байдужим​ / Фото pinterest

 