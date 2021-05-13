Відмінною стравою, яка сподобається й дорослим, і дітям, стане риби по-французьки. Її рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Риба по-французьки
Інгредієнти:
- Філе риби – 500 грамів.
- Помідор – 1 штука.
- Натуральний йогурт – 1 столова ложка.
- Сир нежирний – 75 грамів.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Смачна риба стане відмінною вечерею / Фото kulinarnayamozaika
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Як приготувати
- Рибу нарізаємо невеликими шматками.
- Солимо, перчимо й залишаємо на 15-20 хвилин.
- Викладаємо рибу в форму.
- Помідори нарізаємо кружечками й викладаємо зверху.
- Змащуємо йогуртом, натираємо зверху сир на дрібній тертці.
- Відправляємо в духовку на 30-40 хвилин.
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