Однак мало хто знає, звідки взялася саме ця цифра. Цікаві деталі розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Чому саме 10 тисяч кроків? Звідки це? 10 тисяч кроків – це близько 7-8 кілометрів. Дослідження 2011 року показало, що здорові люди можуть проходити від 4 до 18 тисяч кроків на день, і що 10 тисяч кроків на день – розумна мета для здорових людей,

– зазначила Усенко.

Скільки потрібно ходити

Нутриціологиня пояснила, що в рекомендації від центру з контролю й профілактики здоров'я (CDC) зазначено, що 150-300 хвилин на тиждень потрібно займатися помірною аеробною фізичною активністю і, якщо дотримуватися хорошого темпу при ходьбі, як раз можна потрапити в ці рекомендації.

Кількість кроків, які ви маєте зробити за день, має залежати від стану вашого здоров'я й від ваших цілей. Наприклад, якщо у вас хворі суглоби й багато зайвої ваги, активність може бути нижчою.

10 тисяч кроків щодня – мета здорової людини / Фото Pixabay

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Водночас Ольга Усенко підкреслила, що 10 тисяч кроків щодня дозволяють спалити від 250 до 550 ккал залежно від швидкості, місцевості та індивідуальних особливостей організму.

Оптимальна кількість кроків залежить від здоров'я конкретної людини / Фото Pixabay

Крім того, фізична активність дозволяє підтримувати дефіцит калорій протягом дня.