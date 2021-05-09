Така їжа також допоможе залишатися у відмінній формі. ТОП-10 продуктів харчування назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Цей набір може змінюватися, спираючись на смакові переваги, але якщо у вас в холодильнику завжди будуть основні продукти – ніякого зриву на гидоту й бути не може,
– зазначила Усенко.
Які продукти повинні бути в холодильнику
- Яйця.
- Улюблений сир.
- Улюблені овочі.
- Улюблені фрукти/ягоди.
- Заморожені варіанти риби/морепродуктів.
- Заморожені варіанти м'яса/птиці/якісного фаршу.
Правильний набір продуктів у холодильнику вбереже від зриву / Фото Pixabay
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- Якісний соєвий соус.
- Заморожені овочі.
- Рослинна олія (на вибір).
- Крупи/макарони.
Риба також має бути у холодильнику / Фото Pixabay
Маючи такий набір постійно вдома, питання сніданку/обіду/вечері взагалі не виникне. Сюди можна ще додати: сухофрукти, горіхи, консерви тунця/лосося, хліб. І в будь-який день можна нагодувати велику компанію друзів,
– резюмувала Ольга Усенко.