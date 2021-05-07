Суперечки щодо того, чи потрібно їсти суп, відбуваються все частіше. Як правильно готувати суп і чи обов'язково він повинен бути в раціоні – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Зараз все частіше сперечаються з приводу того, чи потрібно вживати суп? ⁣Одні згадують, що супи – це лише данина нашим традиціям, а у когось – просто звичка. І принципової необхідності саме в перших рідких стравах у нашого організму немає. Для здоров'я дуже важливо, щоб ми їли не тільки сиру їжу, але й термічно оброблену,

– зазначила Фус.

Вона підкреслила, що всі також залежить від конкретного супу, адже страву можна приготувати так, щоб зберегти максимальну цінність всіх інгредієнтів.

Відмінними варіантами стануть нежирні бульйони з птиці, кролика або яловичини, а також супи-пюре.

Правила приготування супу

Овочі не можна переварювати , вони мають бути "аль-денте". У супі має бути багато овочів. Це не тільки звичні картопля, морква та цибуля, а й селера, пастернак, кабачки, томати, цибуля, болгарський перець, всі можливі види капусти, зелень.⁣⁣

, вони мають бути "аль-денте". У супі має бути багато овочів. Це не тільки звичні картопля, морква та цибуля, а й селера, пастернак, кабачки, томати, цибуля, болгарський перець, всі можливі види капусти, зелень.⁣⁣ Суп слід варити на легкому бульйоні з курячої, індичої грудки без жиру та шкіри, з яловичої вирізки, кролятини, з нежирної риби, овочів чи грибів, або ж на воді.

У супі має бути багато овочів / Фото Pixabay

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У суп можна додавати трохи крупи та макаронних виробів.

Суп бажано їсти без хліба або з 1-2 зерновими хлібцями.

М'ясо, риба, яйця, гриби можуть бути в супі в невеликій кількості. ⁣⁣⠀

Суп слід їсти без хліба / Фото Pixabay

Їсти чи не їсти суп – це ваш особистий вибір! Я супи люблю, іноді їх їм – зазвичай це тарілка не більше, ніж 200 грамів (чи овочевого супу, борщу, крем-супу, курячого супу – люблю різноманітні перші страви). У холодну пору року тарілка теплого супу завжди допоможе наситити швидше організм та не дасть переїсти,

– резюмувала Світлана Фус.