Правильна послідовність при готуванні риби забезпечить вам смачну страву. Детальніше розповіла дієтологиня Альона Коготкова.
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Немає кращого, ніж прості й знайомі нам продукти. І, звичайно, риба! Як найцінніше джерело не тільки легкозасвоюваного білка, але й Омега-3, і вітаміну Д,
– зазначила Коготкова.
Вона пояснила, що багато людей знають лише два-три види риби, а побачивши щось нове, замислюються над тим, як це приготувати.
Як правильно готувати рибу
- Рибу потрібно розморожувати лише у холодильнику. Для цього знадобиться 6-12 годин. За 30-40 хвилин до приготування риби, її слід дістати й тримати за кімнатної температури.
- Рибу потрібно насухо витерти перед приготуванням. Це дозволить уникнути результату у вигляді пухкої вареної риби.
- Правильний час і температура приготування залежать від розміру й виду риби. Дику рибу не потрібно довго готувати. Оселедцю або скумбрії знадобиться 20-25 хвилин, а стейкам чи філе – 12-15 хвилин. Середня температура запікання – 170 градусів.
Для того щоб риба вийшла смачною, дотримуйтеся правил / Фото Pixabay
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- Сіль витягує вологу. Тому солити страву потрібно після приготування.
Час приготування залежить від виду риби / Фото Pixabay
І остання рекомендація – не зберігайте у морозилці занадто довго. Рік – максимум. По-перше, при тривалому зберіганні відбувається окислення жирів, в результаті й користь, і смак риби губляться. По-друге, йде накопичення гістаміну (речовина, яка може викликати реакцію, на кшталт алергічної), особливо, якщо умови заморозки та зберігання були порушені,
– резюмувала Альона Коготкова.