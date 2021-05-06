Правильна послідовність при готуванні риби забезпечить вам смачну страву. Детальніше розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

Цікаво Можна навіть тим, хто худне: як приготувати правильну домашню ковбасу

Немає кращого, ніж прості й знайомі нам продукти. І, звичайно, риба! Як найцінніше джерело не тільки легкозасвоюваного білка, але й Омега-3, і вітаміну Д,

– зазначила Коготкова.

Вона пояснила, що багато людей знають лише два-три види риби, а побачивши щось нове, замислюються над тим, як це приготувати.

Як правильно готувати рибу

Рибу потрібно розморожувати лише у холодильнику. Для цього знадобиться 6-12 годин. За 30-40 хвилин до приготування риби, її слід дістати й тримати за кімнатної температури.

Дієтологиня підкреслила, що рибу в жодному разі не можна розморожувати за кімнатної температури, під струменем води чи в мікрохвильовій печі (це ще й погіршує засвоюваність).

Рибу потрібно насухо витерти перед приготуванням. Це дозволить уникнути результату у вигляді пухкої вареної риби.

перед приготуванням. Це дозволить уникнути результату у вигляді пухкої вареної риби. Правильний час і температура приготування залежать від розміру й виду риби. Дику рибу не потрібно довго готувати. Оселедцю або скумбрії знадобиться 20-25 хвилин, а стейкам чи філе – 12-15 хвилин. Середня температура запікання – 170 градусів.

Для того щоб риба вийшла смачною, дотримуйтеся правил / Фото Pixabay

Корисно Як їсти більше овочів: ТОП-7 способів

Сіль витягує вологу. Тому солити страву потрібно після приготування.

Час приготування залежить від виду риби / Фото Pixabay

І остання рекомендація – не зберігайте у морозилці занадто довго. Рік – максимум. По-перше, при тривалому зберіганні відбувається окислення жирів, в результаті й користь, і смак риби губляться. По-друге, йде накопичення гістаміну (речовина, яка може викликати реакцію, на кшталт алергічної), особливо, якщо умови заморозки та зберігання були порушені,

– резюмувала Альона Коготкова.