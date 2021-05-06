Правильная последовательность при готовке рыбы обеспечит вам вкусное блюдо. Подробнее рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Нет лучшего, чем простые и знакомые нам продукты. И, конечно, рыба! Как ценнейший источник не только легкоусвояемого белка, но и Омега-3, и витамина Д,

– отметила Коготкова.

Она пояснила, что многие люди знают всего два-три вида рыбы, а увидев что-то новое, задумываются над тем, как это приготовить.

Как правильно готовить рыбу

Рыбу нужно размораживать только в холодильнике. Для этого потребуется 6-12 часов. За 30-40 минут до приготовления рыбы, ее следует достать и держать при комнатной температуре.

Диетолог подчеркнула, что рыба ни в коем случае нельзя размораживать при комнатной температуре, под струей воды или в микроволновке (это еще и ухудшает усвояемость).

Рыбу нужно насухо вытереть перед приготовлением. Это позволит избежать результата в виде рыхлой вареной рыбы.

перед приготовлением. Это позволит избежать результата в виде рыхлой вареной рыбы. Правильное время и температура приготовления зависят от размера и вида рыбы. Дикую рыбу не нужно долго готовить. Сельди или скумбрии понадобится 20-25 минут, а стейкам или филе – 12-15 минут. Средняя температура запекания – 170 градусов.

Для того чтобы рыба получилась вкусной, придерживайтесь правил / Фото Pixabay

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Соль вытягивает влагу. Поэтому солить блюдо нужно после приготовления.

Время приготовления зависит от вида рыбы / Фото Pixabay

И последняя рекомендация – не храните в морозилке слишком долго. Год – максимум. Во-первых, при длительном хранении происходит окисление жиров, в результате и польза, и вкус рыбы теряются. Во-вторых, идет накопление гистамина (вещество, которое может вызывать реакцию, сродни аллергической), особенно, если условия заморозки и хранения были нарушены,

– резюмировала Алена Коготкова.