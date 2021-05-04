Однако существуют способы разнообразить рацион и потреблять больше овощей. Подробнее рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Овощи могут надоесть всем, ведь обычные варианты приготовления выглядят так: нарезка овощная, овощной салат, овощи-гриль, овощи на пару, рагу овощное. Мне даже эти варианты не надоели за много лет, но это мне. Но я часто сталкиваюсь с тем, что новичкам и людям, которые не привыкли есть много овощей, надоедает овощное однообразие,
– отметила Усенко.
Как внедрить овощи в свой рацион
- Овощные супы. Этот вариант отлично подойдет для холодного времени года. В то же время есть прекрасное блюдо для лета – холодный борщ. По словам Ольги Усенко, привычный картофель в нем можно заменить на большее количество бобовых и положить много свеклы.
- Омлеты с овощами. В это блюдо можно добавлять разные варианты овощей
- Мясные котлеты можно готовить с овощами. Их добавляют в фарш.
- Запеканки с овощами, сыром, мясом.
Овощи обязательно должны быть в рационе / Фото Pixabay
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- Овощи и зелень добавляйте в различные соусы – это и вкусно, и полезно.
- Фаршированный болгарский перец – вкусное блюдо, которое известно всем.
- Лазанья из кабачков – еще один способ ввести в рацион овощи. Кроме того, это отличное блюдо для ужина.