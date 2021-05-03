Для этого важно придерживаться двух советов. Ими поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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1. Заранее откажитесь от алкоголя

Помните, что спиртные напитки являются одним из главных врагов при похудении. Во-первых, в алкоголе много калорий, во-вторых – он приводит к изменению состояния человека – цель забывается, а аппетит пробуждается.

Откажитесь от алкогольных напитков – это позволит оставаться в форме / Фото Pixabay

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2. Взвешивайтесь дважды в неделю

Для того чтобы быть уверенной в своей форме, взвешивайтесь дважды в неделю. Делать это необходимо натощак. Кроме того, если вы занимаетесь активным спортом, измеряйте свои объемы. Помните, что мышцы тяжелее, чем жир, поэтому вес может стоять, а объемы при этом будут уходить.

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