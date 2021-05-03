Для цього важливо дотримуватися двох порад. Ними поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу та здорового способу життя Олена Кален.

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1. Заздалегідь відмовтеся від алкоголю

Пам'ятайте, що спиртні напої є одним з головних ворогів при схудненні. По-перше, в алкоголі багато калорій, по-друге – він призводить до зміни стану людини – мета забувається, а апетит пробуджується.

Відмовтеся від алкогольних напоїв – це дозволить залишатися у формі / Фото Pixabay

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2. Зважуйтеся двічі на тиждень

Для того щоб бути впевненим у своїй формі, зважуйтеся двічі на тиждень. Робити це необхідно натщесерце. Крім того, якщо ви займаєтеся активним спортом, вимірюйте свої об'єми. Пам'ятайте, що м'язи важчі, ніж жир, тому вага може стояти, а об'єми при цьому будуть зменшуватися.

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