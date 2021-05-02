Для того щоб за цей період не зросла вага, потрібно врахувати калораж. Скільки калорій у найпопулярніших смаколиках – розповіла тренерка і блогерка Aleksa Svarovskyh.
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За святковим столом у неділю середньостатистична людина з'їсть близько 2000 ккал за раз! І це ще без напоїв! Якщо обійдетесь просто водою без газу, то цифра не збільшиться, а якщо додасте алкоголь чи щось неалкогольне магазинне, то ще +200 ккал вам прилетить!
– зазначила тренерка.
Скільки калорій міститься у 100 грамах великодніх продуктів
- Паска без начинки – 329 ккал (в одному шматочку – 70-150 грамів).
- Домашня ковбаса – 302 ккал.
- Сало – 816 ккал.
- Буженина (шинка) – 510 ккал.
- Масло – 717 ккал.
- Сир м'який – 290 ккал.
- Яйце куряче – 70 ккал.
- Вино "Кагор" – 139 ккал у 100 мілілітрах.
- Голубці домашні з м'ясом та рисом – 96 ккал.
- Сметана – 206 ккал.
Якщо не переїдати на свята, вага залишиться у нормі / Фото Pixabay
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- Холодець – 257 ккал.
- Олів'є з майонезом – 162 ккал.
- Лазанья – 315 ккал.
- Торт з бісквітом та кремом – 380 ккал (врахуйте, що у шматку зазвичай до 200 грамів).
- Горілка – 115 ккал у 50 мілілітрах.
- Сік апельсиновий – 43 ккал у 100 мілілітрах або 107 ккал у склянці.
- Віскі – 250 ккал у 100 мілілітрах.
За святковим столом стежте за порціями / Фото Pixabay
Водночас тренерка уточнила, що не закликає відмовитися від їжі. Однак варто враховувати 2 правила – менше їсти та більше рухатися. Це дозволить не набрати вагу на свята.
Один день святкування й такої їжі вам не накине багато зайвого жиру, але якщо плануєте ходити у гості чи розтягувати святкування до вівторка – дуже навіть велика ймовірність, що такий профіцит ккал вам відкладеться,
– резюмувала Aleksa Svarovskyh.