Простою та смачною стравою стануть курячі трубочки. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Корисно Смачні весняні сніданки: що приготувати нашвидкуруч

Курячі трубочки

Інгредієнти:

  • Філе куряче – 500 грамів.
  • Олія – 1 чайна ложка.
  • Спеції.
  • Фольга чи кондитерські конуси.
  • Яйце – 1 штука.
  • Сметана – 1-2 столових ложки.
  • Зелень – за смаком.
  • Часник – за смаком.
  • Помідори Черрі – за смаком.
  • Сир – за смаком.

Трубочки сподобаються як дорослим, так і дітям / Фото saitkulinarii

Цікаво Провокують набір ваги: названі 6 помилок тих, хто худне

Як готувати:

  • Філе нарізаємо тонкими смужками, посипаємо спеціями, додаємо олію та перемішуємо.
  • Робимо трубочки з фольги (або використовуємо конуси).
  • Накручуємо на конуси філе.
  • Випікаємо 10-15 хвилин за температури 180 градусів.

На приготування курячих трубочок не знадобиться багато часу / Фото vkuhkne

Начинка:

  • Яйце варимо та натираємо на тертці.
  • Додаємо натертий сир, зелень, помідори й сметану. Все перемішуємо та начиняємо готові трубочки.

 