Простым и вкусным блюдом станут куриные трубочки. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Куриные трубочки
Ингредиенты:
- Филе куриное – 500 грамм.
- Масло – 1 чайная ложка.
- Специи.
- Фольга или кондитерские конусы.
- Яйцо – 1 штука.
- Сметана – 1-2 столовых ложки.
- Зелень – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Помидоры Черри – по вкусу.
- Сыр – по вкусу.
Трубочки понравятся как взрослым, так и детям / Фото saitkulinarii
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Как готовить:
- Филе нарезаем тонкими полосочками, посыпаем специями, добавляем масло и перемешиваем.
- Делаем трубочки из фольги (или используем конусы).
- Накручиваем на конусы филе.
- Выпекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.
На приготовление куриных трубочек не уйдет много времени / Фото vkuhkne
Начинка:
- Яйцо варим и натираем на терке.
- Добавляем натертый сыр, зелень, помидоры и сметану. Все перемешиваем и начиняем готовые трубочки.