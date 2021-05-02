Простым и вкусным блюдом станут куриные трубочки. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Куриные трубочки

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 грамм.
  • Масло – 1 чайная ложка.
  • Специи.
  • Фольга или кондитерские конусы.
  • Яйцо  1 штука.
  • Сметана – 1-2 столовых ложки.
  • Зелень – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Помидоры Черри – по вкусу.
  • Сыр – по вкусу.

Трубочки понравятся как взрослым, так и детям / Фото saitkulinarii

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Как готовить:

  • Филе нарезаем тонкими полосочками, посыпаем специями, добавляем масло и перемешиваем.
  • Делаем трубочки из фольги (или используем конусы).
  • Накручиваем на конусы филе.
  • Выпекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.

На приготовление куриных трубочек не уйдет много времени / Фото vkuhkne

Начинка:

  • Яйцо варим и натираем на терке.
  • Добавляем натертый сыр, зелень, помидоры и сметану. Все перемешиваем и начиняем готовые трубочки.

 