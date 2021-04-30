Необязательно тратить много времени на приготовление еды утром. Идеями вкусных и быстрых завтраков поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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1. Омлет с зеленью

Ингредиенты:

Яйца – 6 штук.

Укроп – пучок.

Петрушка – пучок.

Кинза – пучок.

Зеленый лук – по вкусу.

Тархун – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Растительное масло.

Мацони (йогурт или простокваша) – для подачи.

Как готовить:

Зелень мелко рубим, кладем в миску.

Добавляем яйца, смешиваем и солим.

Смесь выливаем на сковороду и накрываем крышкой.

Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не добавили его в омлет вместе с зеленью,

– пояснила Марина Боржемская.

На приготовление омлета с зеленью не потребуется много времени / Фото pinterest

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2. Сырники с зеленью

Ингредиенты:

Творог – 400 грамм.

Мука – 1 столовая ложка.

Яйцо – 1 штука.

Кинза – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Грецкие орехи.

Для соуса:

Сметана 20% – 100 грамм.

Шпинат – 1 пучок.

Черемша – 1 пучок.

Оливковое масло – 2 столовых ложки.

Лимонный сок – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

Для соуса измельчаем блендером черемшу и шпинат, добавляем соль, лимонный сок, сметану и масло. Размешиваем смесь до однородности. Для сырников смешиваем творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Сырники жарим на сковороде. Подаваем, присыпав рубленными грецкими орехами.

Вкусные сырники с зеленью дадут заряд бодрости на долгое время / Фото gastronom

3. Овощное рагу

Ингредиенты:

Кабачок – 1 штука.

Морковь – 1 штука.

Помидоры – 3 штуки.

Зеленый перец – 1 штука.

Картофель – 4 штуки.

Чеснок – 2 зубчика.

Растительное масло – 50 грамм.

Соль – по вкусу.

Черный молотый перец – по вкусу.

Как готовить:

Лук и морковь натираем на средней терке и жарим. Картофель чистим, нарезаем крупными кубиками и добавляем к моркови и луку. Перец режем полосками и вместе с кабачками добавляем на сковороду. Тушим все около 15 минут, добавляем дольки помидоров и давленый чеснок. Тушим на сковороде еще 15 минут.

Вкусное овощное рагу – полезный завтрак для всей семьи / Фото 24 канал