Необязательно тратить много времени на приготовление еды утром. Идеями вкусных и быстрых завтраков поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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1. Омлет с зеленью
Ингредиенты:
- Яйца – 6 штук.
- Укроп – пучок.
- Петрушка – пучок.
- Кинза – пучок.
- Зеленый лук – по вкусу.
- Тархун – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Растительное масло.
- Мацони (йогурт или простокваша) – для подачи.
Как готовить:
- Зелень мелко рубим, кладем в миску.
- Добавляем яйца, смешиваем и солим.
- Смесь выливаем на сковороду и накрываем крышкой.
Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не добавили его в омлет вместе с зеленью,
– пояснила Марина Боржемская.
На приготовление омлета с зеленью не потребуется много времени / Фото pinterest
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2. Сырники с зеленью
Ингредиенты:
- Творог – 400 грамм.
- Мука – 1 столовая ложка.
- Яйцо – 1 штука.
- Кинза – 1 пучок.
- Соль – по вкусу.
- Грецкие орехи.
Для соуса:
- Сметана 20% – 100 грамм.
- Шпинат – 1 пучок.
- Черемша – 1 пучок.
- Оливковое масло – 2 столовых ложки.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
Для соуса измельчаем блендером черемшу и шпинат, добавляем соль, лимонный сок, сметану и масло. Размешиваем смесь до однородности. Для сырников смешиваем творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Сырники жарим на сковороде. Подаваем, присыпав рубленными грецкими орехами.
Вкусные сырники с зеленью дадут заряд бодрости на долгое время / Фото gastronom
3. Овощное рагу
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 штука.
- Морковь – 1 штука.
- Помидоры – 3 штуки.
- Зеленый перец – 1 штука.
- Картофель – 4 штуки.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Растительное масло – 50 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Черный молотый перец – по вкусу.
Как готовить:
Лук и морковь натираем на средней терке и жарим. Картофель чистим, нарезаем крупными кубиками и добавляем к моркови и луку. Перец режем полосками и вместе с кабачками добавляем на сковороду. Тушим все около 15 минут, добавляем дольки помидоров и давленый чеснок. Тушим на сковороде еще 15 минут.
Вкусное овощное рагу – полезный завтрак для всей семьи / Фото 24 канал