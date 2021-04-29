Что и как есть на Пасху, чтобы не пришлось худеть: советы диетолога
К светлому празднику Пасхи каждая хозяйка готовит что-то вкусное, ведь у православных также завершается Великий пост. В этот период важно правильно питаться, чтобы потом не бороться с лишними килограммами.
Источник:Инстаграм Юлианы Эргешовой
Питаясь за праздничным столом, важно учитывать некоторые правила. Какие именно – рассказала диетолог Юлиана Эргешова.
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Пасха – религиозный праздник, который должен в первую очередь нести духовное удовлетворение, традиционно для украинцев превращается в праздник живота,
– отметила Эргешова.
Как питаться за праздничным столом
- Начните с овощей. Диетолог объяснила, что они имеют низкую энергетическую плотность. Это позволит уменьшить чувство голода, что защитит вас от переедания. Кроме того, клетчатка улучшит пищеварение и пассаж пищи по кишечнику.
- Контролируйте количество белковых и жирных продуктов. По словам Эргешовой, подобная пища является причиной обострения хронических заболеваний желчного пузыря и поджелудочной железы.
- Паузы. Важно, чтобы празднование не стало постоянным приемом пищи. Отвлекайтесь от стола для физической активности. Помните также о режиме – завтрак, обед и ужин.
За праздничным столом важно не переедать / Фото Pixabay
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- Следите за порциями.
Ферментные препараты показаны тем, кто держал пост. Не надо глотать "Мезим", чтобы больше съесть,
– подчеркнула Юлиана Эргешова.
- Пасха для тех, кто на правильном питании. Диетолог объяснила, что безвредных для фигуры пасок не существует. На праздник можно съесть обычную традиционную паску, но в меру.
На Пасху позвольте себе попробовать паску, но следите за порцией / Фото Pixabay
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