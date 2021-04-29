К светлому празднику Пасхи каждая хозяйка готовит что-то вкусное, ведь у православных также завершается Великий пост. В этот период важно правильно питаться, чтобы потом не бороться с лишними килограммами.

Питаясь за праздничным столом, важно учитывать некоторые правила. Какие именно – рассказала диетолог Юлиана Эргешова.

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Пасха – религиозный праздник, который должен в первую очередь нести духовное удовлетворение, традиционно для украинцев превращается в праздник живота,

– отметила Эргешова.

Как питаться за праздничным столом

Начните с овощей . Диетолог объяснила, что они имеют низкую энергетическую плотность. Это позволит уменьшить чувство голода, что защитит вас от переедания. Кроме того, клетчатка улучшит пищеварение и пассаж пищи по кишечнику.

. Диетолог объяснила, что они имеют низкую энергетическую плотность. Это позволит уменьшить чувство голода, что защитит вас от переедания. Кроме того, клетчатка улучшит пищеварение и пассаж пищи по кишечнику. Контролируйте количество белковых и жирных продуктов . По словам Эргешовой, подобная пища является причиной обострения хронических заболеваний желчного пузыря и поджелудочной железы.

. По словам Эргешовой, подобная пища является причиной обострения хронических заболеваний желчного пузыря и поджелудочной железы. Паузы. Важно, чтобы празднование не стало постоянным приемом пищи. Отвлекайтесь от стола для физической активности. Помните также о режиме – завтрак, обед и ужин.

За праздничным столом важно не переедать / Фото Pixabay

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Следите за порциями.

Ферментные препараты показаны тем, кто держал пост. Не надо глотать "Мезим", чтобы больше съесть,

– подчеркнула Юлиана Эргешова.

Пасха для тех, кто на правильном питании. Диетолог объяснила, что безвредных для фигуры пасок не существует. На праздник можно съесть обычную традиционную паску, но в меру.

На Пасху позвольте себе попробовать паску, но следите за порцией / Фото Pixabay​