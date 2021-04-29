Що і як їсти на Великдень, щоб не довелося худнути: поради дієтологині
До світлого свята Великодня кожна господиня готує щось смачне, адже у православних також завершується Великий піст. У цей період важливо правильно харчуватися, щоб потім не боротися із зайвими кілограмами.
Джерело:Інстаграм Юліани Ергешової
Харчуючись за святковим столом, важливо враховувати деякі правила. Які саме – розповіла дієтологиня Юліана Ергешова.
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Великдень – релігійне свято, яке мало б в першу чергу нести духовне задоволення, традиційно для українців перетворюється на свято живота,
– зазначила Ергешова.
Як харчуватися за святковим столом
- Почніть з овочів. Дієтологиня пояснила, що вони мають низьку енергетичну щільність. Це дозволить зменшити відчуття голоду, що захистить вас від переїдання. Крім того, клітковина покращить травлення та пасаж їжі по кишківнику.
- Контролюйте кількість білкових та жирних продуктів. За словами Ергешової, подібна їжа є причиною загострення хронічних захворювань жовчного міхура та підшлункової залози.
- Паузи. Важливо, щоб святкування не стало постійним прийомом їжі. Відволікайтеся від столу для фізичної активності. Пам'ятайте також про режим – сніданок, обід і вечеря.
За святковим столом важливо не переїдати / Фото Pixabay
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- Стежте за порціями.
Ферментні препарати показані тим, хто тримав піст. Не треба ковтати "Мезим", щоб більше з'їсти,
– наголосила Юліана Ергешова.
- Паска для тих, хто на правильному харчуванні. Дієтологиня пояснила, що нешкідливих для фігури пасок не існує. На свято можна з'їсти звичайну традиційну паску, але в міру.
На Великдень дозвольте собі скуштувати паску, але стежте за порцією / Фото Pixabay
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