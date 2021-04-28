Що приготувати до великоднього столу: неймовірний рецепт від відомої тренерки
Напередодні Великодня кожна господиня думає про те, що подати до столу. До свята хочеться приготувати щось оригінальне та смачне.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Однією з таких страв є фаршироване куряче філе з сиром і зеленню. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Читайте Як не переїсти на свята: 5 пунктів, які допоможуть залишатися у формі
Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним чудовим рецептом до святкового великоднього столу,
– зазначила Боржемська.
Фаршироване куряче філе з сиром і зеленню
Що знадобиться:
- Куряче філе – 4 штуки.
- Сир – 200 грамів.
- Зелень – 100 грамів.
- Куркума – ½ чайної ложки.
- Часник – 2 зубчики.
- Молоко – 4 столових ложки.
- Сіль – за смаком.
- Чорний мелений перець – за смаком.
Фаршироване куряче філе стане відмінною стравою для святкового столу / Фото Pixabay
Корисно Чим смачним побалувати себе при схудненні: десерт, який сподобається всім
Як готувати:
- Зелень нарізаємо та змішуємо з сиром.
- Додаємо молоко, куркуму, часник, продавлений через прес, сіль і чорний мелений перець.
- У кожному філе робимо глибоку "кишеньку" та викладаємо в неї начинку.
- Викладаємо філе в вогнетривку форму й запікаємо 20 хвилин при 200 градусах. Періодично поливаємо соком, який виділяється.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter