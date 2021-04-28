Что приготовить к пасхальному столу: невероятный рецепт от известного тренера
В преддверии Пасхи каждая хозяйка думает о том, что подать к столу. К празднику хочется приготовить что-то оригинальное и вкусное.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из таких блюд является фаршированное куриное филе с творогом и зеленью. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Сегодня хочу поделиться с вами еще одним замечательным рецептом к праздничному пасхальному столу,
– отметила Боржемская.
Фаршированное куриное филе с творогом и зеленью
Что понадобится:
- Куриное филе – 4 штуки.
- Творог – 200 грамм.
- Зелень – 100 грамм.
- Куркума – ½ чайной ложки.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Молоко – 4 столовых ложки.
- Соль – по вкусу.
- Черный молотый перец – по вкусу.
Фаршированное куриное филе станет отличным блюдом для праздничного стола / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Зелень нарезаем и смешиваем с творогом.
- Добавляем молоко, куркуму, чеснок, продавленный через пресс, соль и черный молотый перец.
- В каждом филе делаем глубокий "кармашек" и выкладываем в него начинку.
- Выкладываем филе в огнеупорную форму и запекаем 20 минут при 200 градусах. Периодически поливаем соком, который выделяется.
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