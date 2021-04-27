Чем вкусным побаловать себя при похудении: невероятный десерт
Если вы долго худеете или просто ограничиваете себя в сладостях, порой появляется желание съесть что-то вкусное. Важно при этом, чтобы десерт не был вредным для фигуры.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из таких вариантов может стать творожный торт с ягодами. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Заливной творожный торт с ягодами
Ингредиенты:
- Творог обезжиренный – 150 грамм.
- Йогурт натуральный – 150 грамм.
- Ягоды – 150 грамм.
- Желатин – 2 столовых ложки.
- Подсластитель – по вкусу.
- Вода – 100 миллилитров.
В творожный торт можно добавить различные ягоды / Фото pinterest
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Как приготовить:
- Желатин замачиваем в 100 миллилитрах горячей воды.
- Творог, йогурт и подсластитель соединяем в миске.
- Взбиваем массу блендером до однородности.
- Ягоды перебираем, промываем и убираем лишнюю жидкость.
- Замоченный желатин вливаем в творожную массу. И еще раз взбиваем.
- Добавляем ягоды, осторожно перемешиваем.
- Выливаем в форму и охлаждаем 3-4 часа.
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