Чим смачним побалувати себе при схудненні: неймовірний десерт
Якщо ви довго худнете чи просто обмежуєте себе в солодощах, часом з'являється бажання з'їсти щось смачне. Важливо при цьому, щоб десерт не був шкідливим для фігури.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Одним з таких варіантів може стати сирний торт з ягодами. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Заливний сирний торт з ягодами
Інгредієнти:
- Сир знежирений – 150 грамів.
- Йогурт натуральний – 150 грамів.
- Ягоди – 150 грамів.
- Желатин – 2 столові ложки.
- Підсолоджувач – за смаком.
- Вода – 100 мілілітрів.
У сирний торт можна додати різні ягоди / Фото pinterest
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Як приготувати:
- Желатин замочуємо у 100 мілілітрах гарячої води.
- Сир, йогурт і підсолоджувач з'єднуємо в мисці.
- Збиваємо масу блендером до однорідності.
- Ягоди перебираємо, промиваємо та прибираємо зайву рідину.
- Замочений желатин вливаємо в сирну масу. І ще раз збиваємо.
- Додаємо ягоди, обережно перемішуємо.
- Виливаємо в форму й охолоджуємо 3-4 години.
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