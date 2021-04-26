ТОП-7 ягід, які потрібно включити в раціон
Багато людей, які хочуть знизити вагу, помилково вважають, що ягоди їсти не слід. Насправді, важливо стежити за порцією.
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
Ягоди є джерелом багатьох вітамінів, тому відмовлятися від них не можна. Які ягоди та як часто потрібно їсти – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Ягоди – це здоровий продукт, який спокійно можна їсти, оскільки вони низькокалорійні, але багаті клітковиною, вітаміном С і антиоксидантами. В день (в ідеалі) має бути хоча б 100 грамів ягід в раціоні,
– зазначила Усенко.
Вона підкреслила, що різноманітний раціон є запорукою здоров'я, тому важливо включати в меню різні ягоди.
ТОП-7 корисних ягід
- Полуниця. Є хорошим джерелом вітаміну С. Вона знижує фактори ризику серцевих захворювань та допомагає контролювати рівень цукру в крові.
- Малина багата клітковиною і поліфенолами-антиоксидантами, які ефективно борються з окислювальним стресом.
- Чорниця допомагає перемогти різні запальні процеси в організмі.
- Виноград. За словами нутриціологині, виноград допомагає знизити рівень холестерину у крові та ризик діабету 2 типу, а також поліпшити здоров'я мозку. Крім того, його насіння і шкірка повні антиоксидантів.
У раціоні повинні бути різні ягоди / Фото Pixabay
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- Асаї. Ці ягоди містять дуже велику кількість антиоксидантів.
- Лохина. Є відмінним джерелом вітаміну К, вітаміну С та безлічі антиоксидантів.
- Журавлина знижує ризик інфекцій сечовивідних шляхів. ⠀
Кожна ягода має свою користь для організму / Фото Pixabay
Як ви побачили, будь-які ягоди допомагають організму боротися з наслідками стресу через наявність великої кількості антиоксидантів і різного набору вітамінів. Калорійність ягід коливається від 30 до 70 ккал на 100 грамів. Якщо не виходить додавати у свій раціон ягоди щодня, намагайтеся це робити хоча б 2-3 рази на тиждень,
– резюмувала Ольга Усенко.
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