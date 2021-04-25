З наближенням літа кожна дівчина і жінка мріє виглядати ідеально. В першу чергу це стосується фігури.

Одним з ефективних способів є лімфодренажний самомасаж. Як його правильно робити – показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Зменшити талію без дієт і тренувань? Можна, можливо! Лімфодренажний самомасаж для схуднення живота – один з таких чудо-прийомів. Масаж дуже простий! Витратьте 10 хвилин – і відразу зменшитеся на 1-2 сантиметри. Обов'язково зробіть виміри до та після масажу, щоб результат був наочним,

– зазначила Медушкіна.

Який ефект від лімфодренажного самомасажу

Вона пояснила, що цей спосіб дозволяє прибрати рідину з жирових клітин і міжклітинного простору, після чого об'єми зменшуються.

Фітнес-експертка уточнила, що за 2 тижні об'єм живота можна зменшити до 5 сантиметрів. Робити масаж потрібно щоранку. Після нього важливо випивати 1-2 склянки води. Також слід пам'ятати про питний режим протягом дня – 2-2,5 літра.

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Які масажні прийоми існують:

точковий лімфодренаж (помпаж) . Активізує лімфатичні вузли, де лімфа очищується і залишає всі токсини;

. Активізує лімфатичні вузли, де лімфа очищується і залишає всі токсини; поверхневий лімфодренаж. Стимулює капіляри, що розташовані в шкірі та відповідають за витрату й накопичення рідини;

Стимулює капіляри, що розташовані в шкірі та відповідають за витрату й накопичення рідини; глибокий лімфодренаж. Активізує лімфатичні судини та глибокі м'язові шари.

Протипоказання лімфодренажного масажу:

гострі інфекційні захворювання;

шкірні захворювання;

післяопераційний період;

патології нирок;

вагітність.

І, звичайно, треба розуміти, що лімфодренаж дає відтік застояної рідини, але не прибирає жир. Для цього необхідний дефіцит калорій і збалансованість харчування, а також жироспалювальні тренування,

​– резюмувала Катерина Медушкіна.