Підійде для тих, хто тримає піст: смачний рецепт супу з сочевиці
Великий піст у православних триватиме ще тиждень. Це означає, що всі рецепти вже були перевірені та використані.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Всім, хто тримає піст, хочеться приготувати щось новеньке. Однією з таких страв є сочевичний суп, рецептом якого поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Багато хто просив рецептик сочевичного супу. Ділюся з вами моїм улюбленим рецептом. Підійде і для тих, хто тримає піст,
– зазначила Боржемська.
Сочевичний суп
Інгредієнти:
- Вода – 2,5 літра.
- Сочевиця – 1 склянка.
- Картопля – 3-4 штуки.
- Морква – 2 штуки.
- Цибуля – 1 штука.
- Часник – 2 зубчики.
- Перець капі – 2 штуки.
- Перець чилі – 1 штука.
- Сушена зелень – за смаком.
Суп з сочевиці – це смачно і корисно / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Промиту сочевицю опускаємо в холодну воду.
- Кубиками нарізаємо картоплю, кружечками – моркву, подрібнену цибулю. Кидаємо овочі в киплячу воду.
- Додаємо нарізаний соломкою перець капі та чилі, сіль і спеції за смаком, сушену зелень, корінь петрушки. Варимо протягом 30 хвилин.
- Збиваємо все блендером, додаємо часник і перемішуємо.
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